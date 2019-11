Kanaďan Gélinas na pôsobenie v Slovane nespomína v dobrom, poslednú výplatu videl v novembri

31.7.2019 (Webnoviny.sk) - Kanadský hokejový obranca Éric Gélinas priznal, že minulosezónne pôsobenie v slovenskom klube HC Slovan Bratislava pripomínalo nočnú moru.

Súčasťou tímu vtedajšieho účastníka nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa stal vlani koncom augusta.

V "belasom" drese pobudol do februára 2019, keď zamieril do švédskeho Rögle BK. Vo Švédsku bude hrať aj v ročníku 2019/2020.

Od vedenia klubu počúval len výhovorky

Podobne ako mnoho ďalších bývalých hráčov Slovana, aj on v predchádzajúcich týždňoch riešil s vedením bratislavského klubu vyplatenie neuhradených financií. Ako napísal zámorský web lapresse.ca, Gélinas sa v lete 2018 dohodol so Slovanom na čistej mzde 275-tisíc eur, dostal však niečo viac ako polovicu.

"Posledná výplata, ktorú som dostal, bola v novembri. Potom som už iba počúval: Áno, príde ti to. Vždy našli nejaké výhovorky: Nie je to naša chyba, na vine sú sponzori. Výplata však nikdy neprišla," prezradil Éric Gélinas, ktorého právnici sa dohodli so Slovanom, že mu klub doplatí sumu približne 120-tisíc eur.

Práve vyplatenie dlhov voči bývalým hráčom alebo aspoň dohody o splátkových kalendároch je jedna z podmienok pre udelenie licencie bratislavskému klubu pre vstup do najvyššej slovenskej súťaže 2019/2020.

Chýbajúce výplaty sa odrazili na zlých výsledkoch

Gélinas tiež poznamenal, že rozhovory o nevyplatených mzdách boli medzi hráčmi na dennom poriadku. Tento negatívny jav sa podľa neho pretavil aj do zlých výsledkov.

"Prišli ste na štadión a hráči sa bavili, či konečne dostaneme výplatu. Keď som z klubu odchádzal, nemal najlepšiu povesť a mal problémy získať väčšie mená. V tomto smere to mal náročné konkurovať iným klubom v súťaži. Chlapci mali v hlavách to, že nedostávajú peniaze, takže sme prehrávali. Nikto však nechcel odísť, pretože by to bolo porušenie zmluvy a klub by mal argument, aby nám viac nezaplatil," dodal.

Skúsený bek si počas kariéry zahral aj v NHL v kluboch New Jersey Devils a Colorado Avalanche. Priznal, že si doteraz zarobil na dobrý život, no v Slovane mu bolo ľúto hlavne mladších spoluhráčov, ktorí si ešte nestihli našetriť žiadnu finančnú rezervu.

"V našom tíme boli aj chlapci, ktorí mali osemnásť alebo devätnásť rokov. Tí zarábali mesačne okolo 2000 eur a tie peniaze im chýbali. Museli bývať s rodičmi alebo hľadať pomoc inde," skonštatoval Gélinas, podľa ktorého na tom Slovan nebol dobre ani po stránke materiálno-technického zabezpečenia. Ak by si z domu nepriniesol 25 hokejok predtým, ako mu ich klub zabezpečil, nemal by s čím hrávať.



