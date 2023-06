Kanada vo finále MS v hokeji 2022 vyrovnala z 1:3 na 3:3, ale Fínsko rozhodlo v predĺžení

Hokejová reprezentácia Fínska sa stala víťazom majstrovstiev sveta 2022 v domácom prostredí. Zverenci trénera Jukku Jalonena v nedeľňajšom finále v Tampere zdolali výber Kanady 4:3 po predĺžení, keď až tri góly dosiahli v presilovkách.

V predĺžení rozhodol Manninen

Hrdinom záverečného duelu šampionátu sa stal Sakari Manninen, ktorý v predĺžení strelil víťazný gól v presilovke. Fínom v súboji proti Kanaďanom vyšla odveta za vlaňajšiu finálovú prehru, na šampionáte v Rige v súboji o zlato podľahli Kanaďanom 2:3 po predĺžení.

Vo finále MS už tretíkrát bez prerušenia nastúpili uvedené dve reprezentácie, predtým na Slovensku v roku 2019 Fíni zdolali Kanaďanov 3:1. Fíni sa tešia zo štvrtého titulu svetových šampiónov, v minulosti ho získali aj v rokoch 1995, 2011 a 2019.

Kanada nezískala 27. zlato

Hokejisti Fínska v roku 2022 získali zlato aj na ZOH v čínskom Pekingu a stali sa len druhým výberom, ktorý v rovnakom roku získal najcennejší kov z MS aj ZOH. Predtým sa to v roku 2006 podarilo Švédom.

Kanaďania v nedeľu nedosiahli na 27. zlato z MS, namiesto toho berú šestnáste striebro. Výber Suomi premiérovo v histórii získal cenný kov na domácom šampionáte, pričom svetová špička v „krajine tisícich jazier“ bojovala o medaily už deviatykrát.





Súčasťou zlatého fínskeho tímu na oboch tohtoročných vrcholných podujatiach bol útočník Valtteri Filppula, ktorý v minulosti ešte v roku 2008 získal Stanleyho pohár s Detroitom Red Wings, stal sa tak jubilejným 30. hráčom v Triple Gold Clube, prvým z Fínska.

Vo finále aj rozhodca Synek

Na ceste do finále MS 2022 domáci vyradili aj Slovákov, vo štvrťfinále ich zdolali 4:2. Finálový duel MS 2022 mal aj slovenskú stopu, jedným z čiarových rozhodcov bol totiž Slovák Šimon Synek.

Najužitočnejším hráčom celého turnaja sa napokon stal fínsky brankár Jussi Olkinuora, ktorý domácich „ťahal“ naprieč celým turnajom. Stal sa aj najlepším gólmanom podľa akreditovaných novinárov a vyhlásili ho tiež za najlepšieho na svojom poste podľa direktoriátu turnaja.

Vo výbere All Stars mu spoločnosť robia obrancovia Mikko Lehtonen, Seth Jones a útočníci Roman Červenka, Pierre-Luc Dubois a Sakari Manninen. Podľa direktoriátu sa najlepším bekom stal Lehtonen a najlepším útočníkom Červenka, so sedemnástimi bodmi (5+12) najproduktívnejší hráč turnaja.

MS v hokeji 2022 – finále

Tampere (Nokia Arena)

Fínsko – Kanada 4:3 po predĺžení (0:0, 0:1, 3:2 – 1:0)



Góly: 45. Mikael Granlund (Heiskanen, M. Lehtonen), 46. Mikael Granlund (M. Lehtonen, Hartikainen), 55. Armia (Lammikko), 67. Manninen (Mikael Granlund, Heiskanen) – 24. Cozens (Barzal, Severson), 58. Whitecloud (Barzal, J. Anderson), 59. Comtois (Barzal, Batherson)



Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Nord, Ohlund (Švéd.) – Briganti (USA), Synek (SR), 11 487 divákov



Zostavy:

Fínsko: Olkinuora – Hietanen, M. Lehtonen, Pokka, Heiskanen, Vatanen, Friman, Ohtamaa, Lindell – Hartikainen, Manninen, Mikael Granlund – Sallinen, V. Filppula, Rajala – Armia, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Mäenalanen

Kanada: Driedger (45. Tomkins) – Graves, Chabo, Severson, Sanheim, Whitecloud, Holden, Mayo – Batherson, Dubois, Cozens – J. Anderson, Barzal, Sillinger – N. Roy, Lowry, Comtois – Gregor, Mercer, Johnson – Geekie

I. tretina



V úvodnej dvadsaťminútovke mali viac nebezpečných príležitostí domáci Fíni, ale ani jednou z nich neprekonali kanadského brankára Chrisa Driedgera. Bez práce nebol ani Jussi Olkinuora, ale aj on si postrážil všetky puky z hokejok Kanaďanov.

II. tretina



V druhej tretine sa skončila nepriestrelnosť domáceho kolektívu vo vlastnom oslabení, dvojminútový trest pred Niklas Frimana potrestal expresne rýchlo Dylana Cozens krížnej prihrávke od Matthewa Barzala. Zámorský výber bol v druhej časti lepší, nepridal však poistku.

III. tretina



Fínsky obrat zariadil v rozpätí 104 sekúnd útočník Mikael Granlund, ktorý najskôr vyrovnal v presilovke o dvoch korčuliarov a druhý presný zásah pridal v početnej výhode o jedného hráča. Prvý finálový gól strelil brankárovi Driedgerovi, ktorý sa pri tom zranil a nahradil ho Matt Tomkins. Ten si síce na úvod pripísal niekoľko ťažkých zákrokov, no na pokus domáceho útočníka do horného rohu „nemal nárok“. Keď sa zámorský tím chystal k totálnej ofenzíve, domáci v útočnom pásme vyhrali vhadzovanie a Joel Armia zvýšil na rozdiel dvoch gólov.



Potom Kanaďania odvolali brankára a Zach Whitecloud skorigoval, čo rozhodcovia študovali aj prostredníctvom videa a napokon gól uznali. Po usadení sa v útočnom pásme siahla kanadská lavička opäť k power-play a Max Comtois zariadil vyrovnanie a predĺženie. Zaujímavosťou bolo, že v III. tretine mali Kanaďania len tri strely na bránku a využili ich na dva góly.

Predĺženie



V extra čase kanadský kapitán Thomas Chabot putoval na trestnú lavicu za hákovanie a titul pre domácich Fínov zariadil Sakari Manninen.

