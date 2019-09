Kamworor je novým svetovým rekordérom v polmaratóne, doterajšie maximum zlepšil o 17 sekúnd

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - Kenský vytrvalec Geoffrey Kamworor vytvoril v nedeľu v Kodani nový svetový rekord na polmaratónskej trati.

Dvadsaťšesťročný atlét prišiel do cieľa s časom 58:01 min, ktorým o sedemnásť sekúnd prekonal doterajšie maximum jeho krajana Abrahama Kiptuma z vlaňajšieho podujatia v španielskej Valencii.

Kamworor potvrdil, že kodanské prostredie mu sedí, pretože v dánskej metropole získal jeden zo svojich troch polmaratónskych svetových titulov.

Na šampionáte v Dauhe bude chýbať

Na podujatí IAAF Gold Label si napravil chuť po tom, čo prepásol príležitosť predstaviť sa na nadchádzajúcich MS v katarskej Dauhe.

"Je to pre mňa veľmi emotívne, že som vytvoril svetový rekord. Navyše je to špeciálne, že sa mi to podarilo práve v Kodaní. Predstavuje to pre mňa pridanú hodnotu," uviedol krátko po príchode do cieľa, cituje ho portál iaaf.org.

Takmer pokoril hranicu 58 minút

Keňan začal nedeľňajšie preteky vo väčšej skupine bežcov, ktorá absolvovala prvých päť kilometrov za 13:53 min a métou desiatich kilometrov prešla za 27:34 min.

Vo zvyšku trate však Kamworor pokračoval sám a napriek sľubnému medzičasu na 15. kilometri tesne nedokázal pokoriť hranicu 58 minút, čo by sa mu podarilo ako prvému atlétovi v histórii.

