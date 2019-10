Kamenického ministerstvo očakáva nižšie výdavky aj na materské dávky, ale dôvody nevysvetlilo

10.10.2019 (Webnoviny.sk) - Kým výdavky fondu nemocenského poistenia v posledných piatich rokoch každoročne rástli, podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 by mali budúci rok oproti tomuto roku klesnúť o 36 miliónov eur.

V tomto roku by pritom mali výdavky fondu, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky, materské dávky či dávky pri ošetrovaní člena rodiny, medziročne stúpnuť o 103 miliónov eur.

"Limity príjmov a výdavkov zapracovaných v Návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtovom výhľade na roky 2021 a 2022 sú zosúladené s návrhom rozpočtu verejnej správy 2020 - 2022 a boli navrhnuté Ministerstvom financií SR," reagoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder na otázku agentúry SITA, prečo by v budúcom roku mali oproti tomuto roku klesnúť výdavky na vyplácanie nemocenských dávok.

Pri rastúcej priemernej mzde na Slovensku, ktorá by mala v tomto roku stúpnuť o vyše 7 percent, sa totiž dá očakávať, že výdavky na nemocenské dávky budúci rok rovnako ako v predošlých rokoch vzrastú.

Rozpočtovaná suma je stále nízka

Dôvody očakávaného poklesu výdavkov v nemocenskom fonde sa agentúra SITA nedozvedela ani na Ministerstve financií SR. "Návrh rozpočtu verejnej správy bude predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady a vlády v pondelok, preto je nateraz predčasné hovoriť o jednotlivých položkách. Nateraz však môžeme povedať, že návrh výdavkov nemocenského poistenia na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastie o 5,49 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 37,9 mil. eur," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Ministerstva financií SR Alexandra Gogová.





Schválený rozpočet poisťovne na tento rok rátal s výdavkami v nemocenskom fonde v sume 690,4 milióna eur, avšak podľa očakávaní Sociálnej poisťovne by reálne výdavky tohto fondu mali byť o 74 miliónov eur vyššie.





Ak teda rezort financií zvýšil výdavky nemocenského fondu oproti tohtoročnému rozpočtu poisťovne o 37,9 milióna eur, rozpočtovaná suma na budúci rok je stále o 36 miliónov eur nižšia, ako majú byť reálne výdavky nemocenského fondu v tomto roku.

Nemocenské výdavky stále rastú

Sociálna poisťovňa pritom upozorňuje na to, že výdavky jej fondu nemocenského poistenia rastú. Len na vyplácanie materských dávok by mala poisťovňa v tomto roku vynaložiť o vyše 56 miliónov eur viac, ako sa predpokladalo v jej tohtoročnom rozpočte.

"Má na to vplyv aj zvýšenie počtu iných poistencov - mužov, ktorí si uplatňujú nárok na dávku materské (po dohode s matkou prevzali deti do starostlivosti) a súbežné poberanie dávky materské oboma rodičmi na viacero detí súčasne," uviedla poisťovňa v návrhu jej budúcoročného rozpočtu.





Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder, od začiatku tohto roka do konca augusta vyplatila poisťovňa mužom 14,4 tisíca materských dávok v celkovej sume 51,3 milióna eur.





"Je to zatiaľ v tomto roku o 2,5 tisíca dávok viac ako za celý rok 2018 a rovnako je to o približne 630 tis. eur viac ako vlani, čiže trend nárastu priznaných a vyplácaných dávok materské mužom je naďalej veľmi výrazný," povedal.

Podhodnotený fond nezamestnanosti

Nielen fond nemocenského poistenia pritom vzbudzuje dojem, že rezort financií jeho výdavky na budúci rok podhodnocuje. Pokles výdavkov má podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne nastať aj vo fonde poistenia v nezamestnanosti.





Na vyplácanie dávok v nezamestnanosti má totiž Sociálna poisťovňa v budúcom roku vynaložiť necelých 177 miliónov eur, kým v tomto roku by výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti mali dosiahnuť 202 miliónov eur. Podľa návrhu rozpočtu poisťovne na budúci rok by nezamestnaneckú dávku malo dostávať v priemere 33,1 tisíca osôb mesačne.





Za január až august tohto roka pritom priemerný počet poberateľov dávky dosiahol 35,5 tisíca. Keďže slovenská ekonomika spomaľuje svoj rast, je otázne, či počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v budúcom roku klesne.





Len v auguste tohto roka totiž bolo na Slovensku 37,4 tisíca ľudí, ktorí dostávali dávku v nezamestnanosti. Pri náraste priemernej mzdy sa dá očakávať, že v budúcom roku stúpne aj priemerná výška dávky v nezamestnanosti.

Pochybnosti v návrhu rozpočtu

Na ďalšie pochybnosti v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 upozornila na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ako uviedla rozpočtová rada, Sociálna poisťovňa plánuje v rokoch 2021 a 2022 počet svojich zamestnancov zvýšiť o 300 ľudí, a to pre zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Rozpočtový výhľad poisťovne do roku 2022 však nepočíta s tým, že by sa výdavky poisťovne na mzdy a poistné v rokoch 2021 a 2022 zvýšili.





Sociálna poisťovňa pritom dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur.





V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu. Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.

