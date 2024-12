Kamenického ministerstvo chce podporiť Priemysel 4.0, navrhuje daňové opatrenia

2.12.2019 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR už pracuje na novele zákona o dani z príjmov, ktorá by zaviedla daňové opatrenia na podporu investícií do Priemyslu 4.0. V tejto súvislosti zverejnilo tzv. predbežnú informáciu. Navrhuje sa zaviesť opatrenie na podporu investícií a v rámci neho aj s osobitným zameraním na podporu investícií súvisiacich s konceptom Priemyslu 4.0.

Investície do moderných technológií

"Realizácia investícií do moderných technológií je nutnou podmienkou udržania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle. Investície špeciálne súvisiace s konceptom Priemyslu 4.0 sú tiež nutným predpokladom zvyšovania podielu produkcie s vysokou pridanou hodnotou," konštatuje rezort.

K základným vlastnostiam konceptu Priemyslu 4.0 patria napríklad výrobné procesy umožňujúce analýzu veľkých dát, využívajúce autonómne roboty či dátové úložiská a cloudové systémy.

Okrem toho ide aj o podporu takých investícií, ktoré zohľadnia zvyšujúce sa environmentálne požiadavky na výrobu. Ministerstvo sa téme daňovej podpory Priemyslu 4.0 venuje na základe uznesenia vlády.

Pripomienkové konanie

Do prípravy právneho predpisu sa môže do 14. februára budúceho roka zapojiť aj verejnosť. Samotné pripomienkové konanie by malo začať v júli 2020. Aktuálne pritom zákon o dani z príjmov neobsahuje ustanovenia zamerané na podporu Priemyslu 4.0.

Jeho súčasťou je len prenášanie hodnoty nových investícií do daňových výdavkov formou daňových odpisov bez zohľadnenia kvality investícií a ich nárastu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu