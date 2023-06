Kam na pohotovosť počas Silvestra a Nového roku

Posledný deň roka má slávnostný nádych, no i tak ide o bežný pracovný deň. Ambulancie lekárov by tak mali byť otvorené podľa svojich bežných otváracích hodín ako kedykoľvek v utorok.



Ambulantná pohotovostná služba otvorí svoje dvere až o 16:00 a pacientov bude prijímať do 22:00.



Nasledujúci deň je štátny sviatok.

Pohotovosti začnú fungovať od 7:00 opäť do 22:00.

Najbližšiu pohotovosť nájdete aj na našej mape. Overiť si ju tiež môžete na stránke elektronickej samosprávy, ktorá má najaktuálnejšie informácie.

Záchranári a nemocnice sú v pohotovosti

Silvestrovské oslavy prinášajú najviac práce záchranárom a zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach. Časté sú úrazy a otravy alkoholom, výnimočné nie sú ani zranenia spôsobené zábavnou pyrotechnikou.





Práve pri takýchto prípadoch nevyhľadávajte ambulantnú pohotovosť. Pri vážnych zraneniach alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu volajte záchranku na čísle 155.





V prípade menej závažných poraneniach či ochorení po desiatej večer vyhľadajte urgentný príjem v najbližšej nemocnici.

Popáleniny a otrava alkoholom, záchranári upozorňujú na opatrnosť pri novoročných oslavách

Počas novoročných osláv by mali byť Slováci opatrní pri zaobchádzaní s pyrotechnikou a rovnako pri pití alkoholu. Agentúru SITA o tom informovala manažérka komunikácie s verejnosťou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR) Alena Krčová.

Prípady ťažkej intoxikácie

Počas minuloročného Silvestra a prvých hodín Nového roka záchranári zasahovali v 101 prípadoch pri ťažkej intoxikácii alkoholom. V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa na prelome minuloročného Silvestra a Nového roka zranilo 36 pacientov.





„Našťastie, úraz s fatálnymi následkami sme v tejto súvislosti neevidovali. Väčšina pacientov však utrpela popáleniny, zranila si prsty na rukách a horné končatiny, niektorí utrpeli poranenia zraku a sluchu,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR.





Pri otrave alkoholom je podľa nej dôležité rozlíšiť, v akom štádiu sa opitý človek nachádza, pretože pri malej otrave môže človeku pomôcť aj to, keď sa dobre vyspí.





„Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom, uložíme osobu do stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a kontrolujeme ju. Ak sa nepreberá a má sťažené dýchanie, voláme 155 a riadime sa pokynmi operátora. Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním, ak postup neovládame, operátor na linke 155 nás navedie, ako na to,“ vysvetlila Krčová.

Bezpečnosť pri pyrotechnike

V prípade používania zábavnej pyrotechniky je podľa nej dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené na obale. Odporúča sa tiež používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie, nie takú, čo už zlyhala, je poškodená alebo je vyrobená podomácky.





„Doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog a netreba zabúdať ani na to, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí,“ upozornila.





V prípade, že dôjde k zraneniu, je dôležité chladiť popálené miesto a vyčistiť ho studenou vodou. „Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, voláme na linku 155 alebo vyhľadáme lekársku pomoc. Pri úraze musíme zastaviť krvácanie, ak je rana väčšieho rozsahu, okamžite voláme 155. Pri ľahšej forme ranu prekryjeme obväzom,“ dodala.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?