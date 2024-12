Kakaový nápoj prospieva v každom veku

Ako prvý priniesol do Európy kakaové bôby už v 16. storočí Krištof Kolumbus, avšak žiadnu slávu s nimi nezožal. Receptúra a nástroj na výrobu kakaového nápoja sa v Európe objavili až o niekoľko rokov neskôr, a to vďaka známemu dobyvateľovi Hernánovi Cortézovi. Po tom, čo predstavil nápoj dochutený cukrom a vanilkou španielskemu dvoru sa tento recept veľmi rýchlo rozšíril. Najskôr iba v samotnom Španielsku, kde sa ho podarilo tajiť pred svetom až do roku 1606. Potom sa ho podarilo previezť do Talianska, neskôr do Francúzska a následne sa kakao začalo šíriť do celého sveta.