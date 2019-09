Kadyrov chce ľudskoprávnym aktivistom zakázať vstup do Čečenska, z krajiny urobí zakázanú zónu

MOSKVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Čečenský líder Ramzan Kadyrov chce zakázať ľudskoprávnym aktivistom vstup do tejto ruskej republiky, hneď ako skončí súdny proces s tamojším prominentným aktivistom Ojubom Titijevom.

Vyjadril sa tak na stretnutí s predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní, z ktorého video zverejnili vo štvrtok. Politik sa zaviazal, že pre aktivistov urobí z Čečenska "zakázanú zónu", pričom ich označil za "teroristov a extrémistov", čo na rozkaz Západu "ubližujú Čečensku".

Obvinenia sú len politickou pomstou

Žiadny člen ľudskoprávnej organizácie "nemá právo vkročiť na moju pôdu," povedal tiež čečenský líder. Kadyrov, ktorý má zákaz navštíviť USA či Európu, chce podobné cestovné zákazy vydať pre "všetko a všetkých, čo stoja v ceste pokojnému životu našich ľudí".



Mnoho zahraničných ľudskoprávnych aktivistov, ktorí v Čečensku nemôžu pre nepretržité hrozby a zastrašovanie pracovať, ho tento rok navštevovali pre proces s Titijevom, ktorého obvinili z prechovávania drog. Podporovatelia aktivistu tvrdia, že obvinenia voči nemu sú len politickou pomstou, zatiaľ čo Kadyrov ho nazýva "drogovo závislým".

Vyjadrenia sú vytrhnuté z kontextu

Táňa Lokšina z pobočky ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch pre Európu a Strednú Áziu v piatok nazvala Kadyrovove tvrdenia "krutými" a poznamenala, že ak by Kremeľ chcel, čečenského lídra by zastavil. Lokšina pre tlačovú agentúru The Associated Press uviedla, že aktivisti mali možnosť pricestovať na Titijevov proces na príkaz Kremľa.



"To môže znamenať, že Kremeľ môže dať Kadyrovovi jasne najavo, že obhajcovia ľudských práv by mali mať možnosť pracovať kedykoľvek a bezpečne, čo je presne to, čo by mal zaistiť, rovnako ako Titijevove okamžité prepustenie," dodala.

Kremeľ vyjadrenia čečenského lídra okomentoval s tým, že sú "vytrhnuté z kontextu". Jeho hovorca Dmitrij Peskov povedal v piatok novinárom, že je presvedčený, že Kadyrovove komentáre "nemôžu byť o všetkých ľudskoprávnych aktivistoch" a dodal, že mnohí obhajcovia ľudských práv "robia naozaj dôležitú prácu".





