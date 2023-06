Južná Kórea sa s ľuďmi porušujúcimi pravidlá karantény nemazná, dostanú elektronické náramky

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré v Južnej Kórei porušia pravidlá povinnej domácej karantény, dostanú elektronický náramok. Kontroverzný krok oznámila v sobotu juhokórejská vláda. Cieľom je obmedziť šírenie nového koronavírusu.

Opatrenie pripravovali dva týždne a na jeho implementovaní budú spolupracovať miestne úrady s políciou. Krajina zaviedla 1. apríla povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých, ktorí pricestovali zo zahraničia.

Na základe nedávno sprísnených zákonov o infekčných ochoreniach môže ľuďom za porušenie karanténnych nariadení hroziť až rok väzenia alebo pokuta až do výška 7 500 eur.

Tým, ktorí budú súhlasiť nosením náramkov, môžu sankcie potenciálne znížiť, uviedli predstavitelia ministerstva vnútra. Južná Kórea potvrdila doteraz 10 480 prípadov nákazy novým vírusom a 211 obetí.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz