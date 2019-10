Jurčo v AHL opäť strelil gól, Budaj bol prvou hviezdou a pripravili mu rozlúčkové video

Skúsený brankár Peter Budaj kryl 34 z 37 strel súpera, no nezabránil prehre Ontaria so Stocktonom 2:4. Tridsaťšesťročný gólman bol za svoj výkon ocenený štatútom prvej hviezdy stretnutia. Ontario pripravilo pre Budaja emotívny predzápasový ceremoniál, keďže to bol preňho posledný domáci štart v sezóne 2018/2019, ale zrejme aj v kariére. Rodák z Banskej Bystrice už skôr avizoval, že jeho aktívna činnosť sa blíži ku koncu, no definitívne sa rozhodne až v lete.