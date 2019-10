Jurčina strelil prvé dva góly v drese Sparty Praha, pri otázke o možnom hetriku sa pousmial

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Sparta Praha momentálne pripomína hokejový rýchlik, ktoré je ťažké zastaviť a búra pred sebou všetky prekážky. Pražania si v predohrávke 20. kola najvyššej českej súťaže poradili so súpermi z Karlových Varov 5:1 a sériu víťazstiev natiahli na sedem zápasov. Až tri góly domácich dosiahli slovenskí hokejisti. O dva sa zaslúžil obranca Milan Jurčina a na konečných 5:1 upravil Andrej Kudrna. Reprezentačný útočník si pripísal jubilejný stý bod v sparťanskom drese.

Sparta poskočila na tretie miesto

Vtedy sa na prelome februára a marca dočkali deviatich víťazných duelov v neprerušenom slede.

Jurčinov prvý gól bol z kategórie šťastných, keď jeho nevydarená strela sa v 27. min odrazila od korčule hosťujúceho útočníka Tomáša Knoteka a skončila v bránke Karlových Varov. Urastený Lipták síce zlomil hokejku, ale zároveň sa tešil z prvého zásahu v drese Sparty.

"Dal som už aj šťastnejší gól. Je však jedno, ako to tam vošlo, hlavne že to nakoplo naše mužstvo a dostali sme nový impulz," reagoval Jurčina pri zmienke o svojom vyrovnávajúcom góle na 1:1 prostredníctvom videa na verejnom kanáli YouTube.

Jurčina pol roka nehral

Neskôr v 34. min bombou od útočného kruhu zvýšil vedenie domácich na 3:1. Pri otázke o možnom hetriku sa netradičný strelec pousmial. "Už mi tam kričali, že ak dám ešte jeden gól, bude ma to veľa stáť. Nabudúce to hodím do rohu a zaľahnem."

"Pol roka som nehral hokej, pomaly sa do toho dostávam. Dúfam, že to bude stále lepšie," pokračoval 36-ročný skúsený obranca, ktorý sa len nedávno stal súčasťou pražského tímu. "V Prahe sú vysoké nároky. Do každého zápasu musíme ísť s tým, že ho chceme vyhrať. Nesmieme sa uspokojiť s tým, čo sme dosiahli," dodal Jurčina.

Takmer dvojmetrový rodák z Liptovského Mikuláša odohral v NHL vrátane play-off 451 zápasov a pôsobil v Bostone, Washingtone, Columbuse a New Yorku Islanders. Do Česka sa vrátil po siedmich rokoch, keďže v sezóne 2012/2013 odohral za Chomutov 22 zápasov s bilanciou 0+3.

Okrem toho pôsobil vo Fínsku, Švajčiarsku, Nemecku či nadnárodnej KHL, kde si obliekal dresy Dinama Riga a Medveščaku Záhreb. Slovensko reprezentoval na piatich svetových šampionátoch a 17 zápasov odohral na ZOH.





