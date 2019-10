Julian Alaphilippe na Tour de France 2019 žije svoj sen, nie je zvyknutý nosiť žltý dres

22.7.2019 (Webnoviny.sk) - Tour de France vstupuje do rozhodujúceho týždňa s nečakaným lídrom. Julian Alaphilippe svojimi výkonmi pobláznil Francúzsko, čakajúce na svojho šampióna najslávnejších pretekov už 34 rokov.

Dve víťazné etapy, celkovo štyri pódiové umiestnenia a najmä desať dní v žltom drese lídra v podaní 27-ročného pretekára je veľké prekvapenie zrejme aj pre jeho šéfov v tíme Deceuninck - Quick Step.

Jedno z najsilnejších družstiev súčasného pelotónu sa pred začiatkom Tour de France netajilo viacerými ambíciami, ale útok na celkové víťazstvo v ňom nefiguroval.

Ovládol aj individuálnu časovku

Krátka retrospektíva toho, čo Alaphilippe dosiahol na tohtoročnej Tour de France, vzbudzuje obdiv. V stúpavom finiši vyhral 3. etapu v Épernay a na tri dni sa navliekol do žltého dresu.

Presne v duchu prvého týždňa Tour, kde sa o víťazstvá v etapách spravidla bijú čistokrvní šprintéri alebo klasikári. Potom si svoje dva dni slávy v najcennejšom tričku užil Talian Giulio Ciccone, ale po náročnej 8. etape s cieľom v Saint Étienne bol späť v žltom Alaphilippe.

Bočný vietor v desiatej etape narobil problémy viacerým favoritom, ale Alaphilippovi priniesol zvýšenie náskoku na čele na 1:12 min. Doslova šok pre svojich súperov pripravil odhodlaný Francúz v 13. etape v Pau, keď ovládol individuálnu časovku a 14 sekúnd nadelil aj favorizovanému obhajcovi trofeje Geraintovi Thomasovi. O deň neskôr čakala na pelotón náročná horská skúška v Pyrenejach s finišom na legendárnom Tourmalete a aj v nej Alaphilippe obstál nad očakávanie.

Totálne vyčerpaný po 15. etape

V značne preriedenom poli favoritov v samom závere našiel jediného premožiteľa - krajana Thibauta Pinota. A náskok víťaza vlaňajších pretekov Okolo Slovenska na čele bol zrazu viac než dvojminútový.

Až 15. etapa, posledná pyrenejská, v ďalšom horskom finiši na Prat d´Albis, prvýkrát ukázala "žltého" Francúza v problémoch. Alaphilippe skončil mimo najlepšej desiatky, ale jeho časové manko nenarástlo natoľko, aby ho pripravilo o pozíciu lídra pred druhým voľným dňom.

"Vedel som, že to bude náročné. Nie som preto sklamaný, iba totálne vyčerpaný. Nie je žiadne prekvapenie, že v závere som zaostal za najlepšími vrchármi. V sobotu v stúpaní na Tourmalet som si siahol do rezervného fondu. V nedeľu som sa nedostal do ťažkostí pre jeden konkrétny moment. Skôr to bolo o tom, že sa sčítali celé dva týždne, keď som zo seba odovzdal všetko a teraz som za to zaplatil. Na druhej strane, stratil som trochu času a nie formu," vysvetlil Julian Alaphilippe.

Na žltý dres nie je zvyknutý

Víťaz dvanástich tohtoročných pretekov vrátane monumentálnej klasiky Miláno - San Remo má stále na čele pretekov solídny náskok 1:35 min pred Britom Geraintom Thomasom a 1:47 min pred Holanďanom Stevenom Kruijswijkom.

Štvrtý je ďalší Francúz Thibaut Pinot, ktorý sa vďaka skvelým výkonom v Pyrenejach priblížil k líderskému postu na 1:50 min. "Nie som zvyknutý mať na sebe žltý dres v etapových pretekoch a je preto logické, že robím chyby. Nemal som pred pretekmi ambíciu vyhrať Tour de France, ale môj sen pokračuje a nádej zostáva," poznamenal Alaphilippe.

Najzaujímavejšia Tour de France za posledné roky sa rozhodne v Alpách. Po utorkovej šprintérskej etape a stredajšej zvlnenej čakajú na cyklistov od štvrtka do soboty tri alpské previerky so šiestimi vrcholmi nad 2000 m a dvoma dojazdami do kopca. Pelotón v piatok absolvuje aj výstup na najvyšší bod pretekov Col de l´Iseran do výšky 2770 m.

"Samozrejme, uvedomujem si, že posledné etapy priali Thibautovi Pinotovi a aj posledný týždeň v Alpách mu bude vyhovovať viac ako mne. Ak prídem o žltý dres, bol by som veľmi rád, ak by ho prevzal po mne práve Thibaut. Túto fantastickú Tour si chcem užiť až do konca bez ohľadu na záverečný výsledok," vyslovil sa Alaphilippe.

