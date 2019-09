Juhovýchod Číny zasiahli dážď a záplavy, ktoré si vyžiadali prvé ľudské obete

PEKING 9. júna (WebNoviny.sk) - Juhovýchodnú časť Číny zasiahli dážď a záplavy, ktoré si už vyžiadali šesť mŕtvych a jedného nezvestného. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua v nedeľu uviedla, že 88-tisíc ľudí v provincii Ťiang-si evakuovali.

Viac ako sto domov je zničených. Úrady do oblasti privážajú bavlnené prikrývky, bambusové podložky a ďalšie potrebné veci. Pršať začalo minulý týždeň, pričom záplavy zasiahli štyri mestá vrátane Nan-ning a Kuej-lin. Dážď by mal trvať až do 12. júna.





