Jubilejný 10. ročník Bielej noci potrvá celý víkend!

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Biela noc, najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, oslavuje 10. narodeniny! Okrem obľúbených umeleckých zastávok v uliciach mesta, priestorových inštalácií, monumentálnych objektov a digitálneho umenia, ponúkne aj workshopy, filmové predstavenia či pohybové performance, a to od viac než štyroch desiatok významných tvorcov zo Slovenska, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Kanady, Brazílie či Austrálie. Prvýkrát v histórii dokonca vo výnimočnom, trojdňovom formáte – najdlhšia noc v roku začne už v piatok 4. októbra 2019 o 12.00 a potrvá do nedeľnej polnoci.

Košice, 10. september 2019

Imerzívne prostredia, futuristické preliezky a interaktívne inštalácie, ale aj unikátny videomapping, vzdušný tanec, súčasná hudba, rozprávajúce slnko či dokonca vpád vesmírnej rakety z komiksov na strechu Štátneho divadla – desiaty ročník Bielej noci počas prvého októbrového víkendu (4. – 6. októbra 2019) prinesie pestrosť zážitkov a reprezentatívny výber z toho najzaujímavejšieho, čo na svetovej aj domácej umeleckej scéne vzniká! Program si pritom po prvýkrát môžete vychutnávať takmer kedykoľvek od piatkového poludnia až do nedeľnej polnoci.

Biela noc aj cez deň

"S orientáciou v programe návštevníkom už tradične pomôže festivalová mapa aj dvojjazyčná mobilná aplikácia s kompletným popisom diel a navigáciou. Program je bohatý a chceme, aby mali návštevníci dostatok času prejsť festivalovým mestom vo vlastnom tempe, prípadne sa k obľúbeným zastávkam počas troch dní aj opakovane vrátiť. Preto sme k desiatemu výročiu festivalu predĺžili jeho formát a vytvorili najdlhšiu, a veríme, že aj najkrajšiu, noc v roku - Bielu noc,” hovorí umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Mnohé z diel budú prístupné v dennom aj nočnom šate od 12.00 do 24.00 hod., niektoré sa však rozžiaria až po západe slnka a zopár bodov v programe sa odohrá len vo vopred vymedzené časy.

Výlet do kozmu

Po obrovskom úspechu spred dvoch rokov do Košickej Kunsthalle opäť zavíta Luke Jerram s jeho najnovším dielom. Monumentálny objekt Gaia nadväzuje na populárnu inštaláciu Museum of the Moon (Múzeum Mesiaca). Gaia je vernou napodobeninou Zeme, ktorej každý centimeter predstavuje približne 18 km zemského povrchu. Dosahuje v priemere 7 metrov a kladie si za cieľ sprostredkovať divákom rovnaký pohľad a rovnaké pocity, aké zažívajú astronauti počas kozmických letov: uvedomenie si krehkosti našej planéty a posilnenie potreby ochraňovať všetko živé.

Mesto ako z komiksu

Počas Bielej noci na Košice zaútočí trojdimenzionálne umenie ako vystrihnuté z komiksových príbehov! Stane sa tak vďaka monumentálnym objektom z inovatívnej street-artovej série Art Attacks (Umenie útočí), ktorej autormi sú Filthy Luker a Pedro Estrellas – oceňované kreatívne duo z Veľkej Británie, ktoré na Slovensko zavíta po prvýkrát. Len vďaka nim sa na streche Štátneho divadla na celý víkend zabýva vesmírna raketa a Kunsthalle obsadí gigantická chobotnica! Pestrofarebné zásahy do verejného prostredia, vytvorené s nadhľadom a príchuťou surreálnosti, budú zaujímavým zážitkom počas všetkých troch festivalových dní a nocí. Naopak len raz denne sa odohrá unikátna audiovizuálna prechádzka s brazílskymi VJ Suave, ktorá však rovnako nadchne nápadom, vtipom a priehršťou farieb veselých autorských ilustrácií – nenechajte si ju ujsť! Vďaka špeciálne vybaveným bicyklom s projektormi svoje hravé príbehy rozohrajú kdekoľvek od fasád budov až po stromy a cesty. Interaktívna prechádzka si získala fanúšikov po celom svete, v Košiciach začne každý večer o 20.00 hod. spred Urbanovej veže. V sobotu večer toto brazílske duo zapojí návštevníkov do svojho tagtool animačného workshopu, ktorého výsledky sa budú premietať naživo na fasádu na Vodnej ulici.

Pixelová smršť a imerzívne prostredia

Multižánrová Biela noc ani tento rok neobíde výrazné mená na scéne novomediálneho umenia. Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu k nám tento rok pricestuje až z Austrálie! Monumentálnu svetelnú stavbu AXIOM od Kita Webstera tvorí neskutočných 700 000 svetelných bodov, ktoré nás okamžite vtiahnu do vizuálneho matrixu a bez milosti ohúria všetky zmysly. Animácie premietané na túto efemérnu industriálnu štruktúru pracujú s tvarmi objektu, jeho povrchom aj obrysmi, pričom vytvárajú virtuálne objemy a hĺbky, manipulujú naším vnímaním a cielene nás mätú. S hrou svetelných lúčov a jeho odrazmi v algoritmickej súhre pracuje aj významná taliansko-kanadská umelkyňa Cinzia Campolese. Počas festivalového víkendu Košičanov pozve vnoriť sa do jej atmosferických, imerzívnych prostredí v Kasárňach/Kulturpark, kde predstaví rovno dve inštalácie zo svojej série futuristických svetelných sôch: Broken Panorama a Lost Intersections. Každá pracuje so svetlom a reflexnými plochami, vždy však jedinečným spôsobom. Divákom tak prináša svojbytné a nezameniteľné zážitky.

Košiciam na mieru!

Biela noc sa za desať rokov existencie stala prestížnou platformou, vďaka ktorej Slovensko každý rok víta svetoznámych umelcov z rôznych kútov planéty. Intenzívne však podporuje aj rozvoj domácej scény a poskytuje štedrý priestor slovenským tvorcom. „Rada by som vyzdvihla napríklad Nano Vjs a ich unikátny mapping na Dóme sv. Alžbety, ktorým rozohrajú vizuálne predstavenie z jeho architektonických prvkov, čím vytvoria dialóg medzi súčastnosťou a históriou,” odporúča Pacáková. Nezvyklý zážitok sľubuje však aj jedinečné spojenie Štátnej filharmónie Košice s Kinom Úsmev, vďaka ktorému sa kultový surrealistický film Andalúzsky pes Luisa Bunuela a Salvadora Dalí dočká výnimočného hudobného sprievodu. Oto Hudec a Daniela Krajčová ďalej odprezentujú svoj Projekt Karavan, ktorý vznikal v spolupráci s deťmi z rómskych komunít, a to hneď na dvoch festivalových lokalitách: v piatok a sobotu pri Immaculate, a v nedeľu priamo v mieste vzniku, na sídlisku Luník IX.

Umenie ako fyzický zážitok

Rakúski Numen/For Use do Mestského parku prinesú obývateľnú inštaláciu String, do ktorej môžete vstúpiť, stať sa jej súčasťou a zažiť pocit ako na vesmírnej preliezke. Prestížne zoskupenie Plastique Fantastique na Bielej noci v svetovej premiére odprezentuje svoje monumentálne dielo The Big Mass, ktorým si uctia 20 rokov na scéne. Ide o dočasnú architektonickú štruktúru vo forme 13-metrovej bubliny, do ktorej vtlačia 7 zo svojich minulých diel ako symbol recyklácie, ale aj hrozby o možnom zahltení sveta plastmi. Predierať sa plastovou krajinou pozývajú aj vás, pričom svoje dielo poskytnú ako priestor pre tanečné predstavenie z dielne PST, detské pohybové workshopy či fyzickú performance Doroty Sadovskej.

Praktické info



Biela noc Košice: 4. 10. – 6. 10. 2019, každý deň od 12:00 do 24:00 hod.

BN Pass – trojdňová permanentka na interiérové a kapacitne obmedzené diela: 10 eur. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ZŤP majú vstup bezplatný.

Bližšie organizačné informácie budú včas zverejnené na www.bielanoc.sk.

S lepšou orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, navigáciou, popismi diel, notifikáciami a užívateľským manuálom, na ktorej vývoji sa podieľala VÚB banka. Okrem Košíc sa tento rok Biela noc uskutoční po piatykrát aj v Bratislave, a to už 27. až 29. 9. 2019!

Kontaktná osoba: Barbora Šályová, barbora@bielanoc.sk: 0908 661 390

