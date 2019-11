Jozef Kovalík po dráme skončil na turnaji ATP v Hamburgu, finále si zahrá Mayer

HAMBURG 28. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Jozef Kovalík si nezahrá vo finále na turnaji ATP World Tour 500 German Tennis Championships v nemeckom Hamburgu (1 619 935 eur, antuka).

V dramatickom sobotňajšom stretnutí semifinále podľahol za 174 minút 7:6 (6), 4:6, 6:7 (7) rovnako nenasadenému Argentínčanovi Leonardovi Mayerovi. Ten sa v súboji o celkový triumf sa stretne s víťazom zápasu Nicolás Jarry (Čile) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.). Napriek neúspechu si slovenský tenista pripíše do rebríčka 180 bodov a získa prémiu 86 145 eur pred zdanením.

Argentínčan premenil druhý mečbal

Dvadsaťpäťročný Kovalík (113. v rebríčku ATP) a o šesť rokov starší Mayer (36.) odohrali prvé vzájomné stretnutie. Rodák z Bratislavy síce vybojoval prvý set, ale v druhom mal navrch Mayer. Rozhodujúca tretia časť hry bola vyrovnaná od začiatku až do konca - ani raz žiaden zo súperov neviedol o viac ako jeden gem. V záverečnom tajbrejku Kovalík až päťkrát stratil podanie, čo ho stálo víťazstvo. Argentínsky tenista ukončil duel pri druhej príležitosti mečbalu.



Zverenec Borisa Borgulu v rámci programu NTC Kovalík vyrovnal postupom do finále svoje doterajšie kariérne maximum. Začiatkom roka sa prebojoval do semifinále turnaja ATP v bulharskej Sofii, v ktorom nestačil na Rumuna Mariusa Copila (4:6, 2:6). Počas kariéry rovnako dosiahol dvakrát štvrťfinále turnaja kategórie ATP. Prvý raz v apríli 2016 v nemeckom Mníchove na turnaji BMW Open by FWU AG, keď prehral s Talianom Fabiom Fogninim 1:2 na sety (2:6, 6:3, 5:7). Druhýkrát v januári 2017 na turnaji Chennai Open, v 2. kole vtedy zdolal najvyššie nasadeného Chorváta Marina Čilića 2:1 na sety (7:6 (5), 5:7, 7:5)

Prvýkrát do najlepšej stovky

Daviscupový reprezentant SR sa v najnovšom vydaní rebríčka ATP dostane prvýkrát v kariére do najlepšej stovky, momentálne mu v online poradí patrí priebežná 82. priečka. Stane sa dvanástym slovenským tenistom v Top 100.

Rodák z Bratislavy Kovalík mal doterajšie maximum v podobe 109. pozície, na ktorej sa nachádzal v januári 2017. Zo Slovenska dosiaľ najvyššie bol Miloslav Mečíř na 4. priečke. Menoslov "stovkárov" dotvárajú Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Marián Vajda, Karol Beck, Lukáš Lacko, Ján Krošlák, Branislav Stankovič, Martin Kližan, Andrej Martin a Norbert Gombos.

Hamburg - Dvojhra mužov - semifinále: Leonard Mayer (Arg.) - Jozef Kovalík (SR) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (7) za 174 minút





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !