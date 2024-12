Jozef Banáš poriadne vyčistil žalúdok Ivanovi Korčokovi

Spisovateľ Jozef Banáš sa na svojej sociálnej sieti vyjadril k Ivanovi Korčokovi.

Zaujali ho najmä jeho názory na tému účasti našich hokejistov z KHL v reprezentácii a k právu veta v Európskej únii v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky.

Priatelia, možno ste si všimli, že sa menej vyjadrujem k politickým témam, ale občas mi niektoré nedajú nevyjadriť sa.

Celé vyjadrenie J. Banáša:





Ivan, prečo si proti Slovensku?





Mám dosť zmysluplnejšej práce, než aby som sledoval slová a najmä skutky Ivana Korčoka na slovenskej politickej a donedávna diplomatickej scéne. Od ohlásenia jeho kandidatúry som si však spätne jeho kroky pozrel. Majú spoločného menovateľa – vždy bol na prvom mieste jeho osobný záujem, jeho kariéra, napokon je kariérny diplomat. Vždy sa priklonil k tým, čo mu priniesli výhody. Aj keď je takéto konania amorálne, je zrozumiteľné. Zrozumiteľným však prestáva byť vo chvíli, keď sú vlastné kariérne ambície povýšené nad záujmy svojho národa a štátu. Všimol som si dve vyhlásenia Ivana Korčoka, ktoré mnou doslova otriasli. Kategorické odmietnutie účasti našich hokejistov hrajúcich v KHL v slovenskej reprezentácii. Inak povedané úmyselné oslabenie reprezentácie štátu, ktorého chce byť Korčok prezidentom!!!





Ivan, citujem Ťa: „Verím, že aj SZĽH má jasne nastavený morálny kompas a postoje, v tomto prípade voči lige, ktorá je otvoreným propagandistickým nástrojom diktátorského režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti nášmu susedovi.“ Hovoríš o morálke, ktorá je len jedna. Logicky tu preto vyvstáva otázka prečo neprotestuješ aj proti účasti našich hráčov v NHL, ktorá je ligou krajiny, ktorá je doposiaľ jedinou krajinou sveta, ktorá zhodila atómové bomby dokonca na civilné obyvateľstvo.





NHL je ligou krajiny, ktorá len od druhej svetovej vojny viedla vojny a štátne prevraty v Nikaragui, Kórei, Vietname, Iráne, Indonézii, Libanone, Paname, Ekvádore, Salvadore, Kube, Laose, Chile, Iraku, Líbyi, Afganistane... ani sa mi to už ďalej nechce menovať. Navyše v NHL hrá päťdesiatka ruských hráčov, tí Ti nevadia? Vadia Ti len hráči slovenskí. Prečo chceš byť, ako zvyčajne, pápežskejší ako pápež?





Ešte väčší šok som zažil pri Tvojom neuveriteľne servilnom výroku o možnom zrušení práva veta v EÚ. Opäť Ťa citujem: „Ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní.“ Čiže Ty chceš, aby sa EÚ stala silným hráčom za cenu toho, že tí malí v nej prakticky prestanú politicky existovať. Vravíš, že „v najbližšom regióne sme bezvýznamní.“ Tak Ti, milý Ivan, poviem prečo sme bezvýznamní.





Práve kvôli takým oportunistom ako si Ty, ktorým záleží viac na sebe ako na Slovensku, ktorí nikdy nemali názor. Nie je prekvapujúce, že zrušenie práva veta navrhol aj Tebe podobný karierista – kariérny vojak Pavel. Kariérny vojak aj kariérny diplomat sú celoživotne cvičení v tom, aby nemali svoj názor, ale prijímali názory, alebo rozkazy iných. Právo veta má kľúčový význam v zahraničnej a bezpečnostnej politike.



Svojim postojom k právu veta jasne hovoríš, že ako prípadný prezident budeš robiť nesvojprávnu a servilnú zahraničnú politiku. Nevylučujem, že snaživec Tvojho razenia bude aktívne prosiť Brusel o ďalších migrantov, pretože takýmito hlúpymi vyjadreniami hlúpu migračnú politiku Bruselu len podporuješ.

Lebo snaživosť a oportunizmus máš v génoch. Ak tvrdíš, že EÚ bude o to silnejšia, o čo budú slabší jej členovia, len ukazuješ, že tomu vôbec nerozumieš. Základný zákon fyziky je, že celok je taký silný, ako sú silné jeho časti.



Douč sa to! Alebo možno tomu rozumieš, ale opäť, ako je u Teba zvykom, je pre Tvoje osobné výhody vhodnejšie prikyvovať mocnejším. Ivan, Ivan, mal by si pamätať Štefánikove slová: Nemôžeme mať v úcte iné národy skôr, kým nemáme v úcte svoj vlastný. A ešte si pamätaj: Človek v živote nedostáva to, čo chce, ale to, čo si zaslúži...

Jozef Banáš

