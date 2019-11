Johnsonova vláda naďalej odmieta zverejniť správu o údajnom ruskom ovplyvňovaní volieb

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona naďalej odmieta zverejniť správu britských tajných služieb o údajnom zasahovaní Ruska do nadchádzajúcich parlamentných volieb v Británii a do britskej politickej debaty. Vládu pritom na zverejnenie tohto dokumentu vyzývajú nielen opoziční politici, ale aj poslanci Johnsonovej Konzervatívnej strany či bývalý šéf britskej tajnej služby MI5.

Johnson vraj nestíha

Podľa medializovaných informácií by sa správa mala týkať najmä údajného ruského zasahovania do verejnej debaty o brexite. Platí však, že obsah správy zatiaľ nie je známy, a pokiaľ ju Johnson neodtajní ani v stredu, keď sa končí aktuálne zasadnutie britského parlamentu, nebude zverejnená skôr ako po decembrových parlamentných voľbách.

Oficiálnym dôvodom britskej vlády, prečo dokument ešte nezverejnila, je to, že premiér Johnson si ho ešte nestihol dôkladne preštudovať.

Podľa niektorých britských médií však môže ísť celkom ľahko len o zásterku a skutočným dôvodom je to, že zverejnenie správy by mohlo Johnsonovi pred voľbami uškodiť, keďže by mohlo ukázať, že za burcovaním britskej verejnej mienky v prospech brexitu môžu byť aj sily zo zahraničia.

Podozrenie zo skrývania

"To nie je tak, že premiér nemal v posledných dvoch týždňoch nič iné na práci. Nie je nič neobvyklé na tom, že tá doba je takáto dlhá," odpovedal v utorok na pôde parlamentu minister zahraničných vecí Christopher Pincher na otázky opozičných poslancov, ako je možné, že premiérovi preštudovanie tak dôležitého dokumentu trvá tak dlho.

"Nemôžeme ten proces urýchliť a riskovať, že tým podkopeme našu národnú bezpečnosť," povedal Pincher.





Labouristickej poslankyni Emily Thornberry však Pincherove vysvetlenie nestačilo, a naďalej Johnsonovu vládu podozrieva z toho, že niečo skrýva.





"Ak minister zahraničia všetko toto zmietne zo stola ako konšpiračné teórie a ohováranie a tvrdí, že to nemá nič spoločné so zdržiavaním zverejnenia tejto správy, potom mu odkazujem: Dokážte to! Zverejnite tú správu! V opačnom prípade je tu jediná otázka: Čo potrebujete skrývať?" povedala v parlamente Thornberry.

