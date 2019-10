Johnson akceptuje odloženie brexitu a vyzýva, že ďalší odklad už nebude možný

28.10.2019 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v liste, ktorý v pondelok poslal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, formálne prijal rozhodnutie Európskej únie o ďalšom odložení brexitu, tentoraz do 31. januára 2020.

Johnson Tuskovi napísal, že toto rozhodnutie zo strany EÚ "akceptuje", no nezabudol dodať, že on sám je proti nemu. Pripomína to situáciu z polovice októbra, keď britská vláda požiadala úniu o odloženie brexitu, doteraz naplánovaného na 31. októbra, no Johnson k tejto žiadosti pripojil ešte aj vlastný list, v ktorom naopak argumentoval proti takémuto odkladu.

Vtedy aj teraz britský premiér vysvetľoval, že britská vláda žiada o odklad len preto, že ju k tomu viažu zákony prijaté britským parlamentom, ale že najradšej by konala inak. "Nemám voľné ruky k tomu, aby som mohol spraviť čokoľvek iné, ako iba potvrdiť formálny súhlas Veľkej Británie s týmto odkladom," napísal v utorok Johnson.

Odklad brexitu do 31. januára premiér nazval v liste "nechceným" a uviedol, že bol jeho vláde "nanútený proti jej vôli". Európska únia teraz musí "jednoznačne konštatovať, že ďalší odklad po 31. januári už nie je možný", vyzýva premiér krajiny, ktorá o takýto odklad sama opakovane žiadala.





