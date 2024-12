Jill Bidenová ohlásila cestu na Slovensko, na Deň matiek sa stretne s ukrajinskými utečencami

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Manželka amerického prezidenta Joea Bidena Jill strávi Deň matiek stretnutím s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré museli utiecť z Ukrajiny po tom, ako v nej Rusko rozpútalo vojnu. Biely dom o tom informoval v nedeľu neskoro večer.

Stretnutie sa uskutoční 8. mája na Slovensku, kde prvá dáma Spojených štátov Jill Bidenová zavíta v rámci päťdňovej cesty do Európy. V rámci nej sa zastaví aj v Rumunsku.

Návšteva vojakov v Rumunsku

Po piatkovom prílete do Rumunska sa Bidenová má stretnúť s príslušníkmi americkej armády na leteckej základni pri mestečku Mihail Kogalniceanu neďaleko Čierneho mora.

V sobotu navštívi Bukurešť, kde sa stretne s vládnymi predstaviteľmi, zamestnancami veľvyslanectva USA, humanitárnymi pracovníkmi a pedagógmi, ktorí pomáhajú pri vyučovaní vysídlených ukrajinských detí.

Čaká ju aj stretnutie s vládou

Následne sa Bidenová presunie na Slovensko, aby sa stretla s pracovníkmi amerického veľvyslanectva v Bratislave. V nedeľu 8. mája pocestuje do Košíc a Vyšného Nemeckého, kde sa stretne s utečencami, humanitárnymi pracovníkmi a miestnymi Slovákmi podporujúcimi ukrajinské rodiny, ktoré hľadali útočisko na Slovensku.

S členmi slovenskej vlády sa Bidenová plánuje stretnúť v pondelok 9. mája, tesne pred návratom do USA.

Z panoramatických fotiek naskakujú zimomriavky, ukazujú ruské zverstvá na Ukrajine

Situáciu, ktorá sa momentálne odohráva na Ukrajine, s napätím sleduje celý svet. Obyvatelia by sa chceli najradšej z tejto krutej reality prebudiť a zabudnúť na ňu. Ako tvrdí na webe ukrajinský fotograf Dmytro Malyšev, je to však realita, v ktorej žijeme a mali by sme si ju pamätať.

Domovy opustili milióny ľudí

Rusi rozpútali vojnu proti Ukrajine už v roku 2014, keď prebehla okupácia Krymu aj časti Doneckej a Luhanskej oblasti. Ruské jednotky začali 24. februára rozsiahlu ofenzívu. Vo vojne vyhasli životy mnohých civilistov, ich presný počet v súčasnosti nie je možné uviesť.

Viac ako 10 miliónov Ukrajincov muselo opustiť svoje domovy. Momentálne sa mnohí už nemajú kam vrátiť, pretože vojaci zrovnali so zemou domy a bytovky.

Západ môže pomôcť ukončiť vojnu

„Špeciálna operácia“, ako Putin nazval inváziu, ukazuje, ako vyzerajú ukrajinské mestá po napadnutí ruských vojakov – od oslobodenia, po okupáciu až následky delostreleckej paľby spolu s leteckými útokmi. Vojna ukázala, ako sa môžu útulné a malebné uličky premeniť na uličky plné zbúraných budov, spálených strojov a pohrebov zabitých.

Západné krajiny by podľa Malyševa mohli pomôcť ukončiť masové ničenie ukrajinských miest. Okamžitá dodávka ťažkých zbraní na žiadosť ukrajinskej vlády a úplné embargo na dovoz ruských energií je primeranou cenou za milióny zachránených Ukrajincov. Každá hrivna, každý dolár či každé euro investované do pomoci pre ukrajinskú armádu pomáha ochrániť vlasť nášho východného suseda.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.