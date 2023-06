Jesenné módne inšpirácie

11.11.2021 (Webnoviny.sk) -

Škandinávska ladnosť a minimalizmus

Škandinávsky štýl sa dá popísať slovami ako jednoduchosť, elegancia a vkusnosť. Obyvatelia zo severských krajín uprednostňujú čisté kombinácie, pleteniny, prírodné farby a materiály. Outfity skladajú primárne zo šedých, čiernych, béžových a bielych kúskov. Ako inšpiráciu vám predstavujeme elegantný sakový kabát, ktorý sme doplnili čižmami nad kolená, jednoduchými džínsami a mäkučkým čiernym rolákom.

Štýlová hrejivosť z Kanady

Módne kúsky v Kanade reflektujú prostredie, v ktorom sa obyvatelia nachádzajú, takže sú väčšinou určené do chladnejšieho počasia. Hrejivá rifľová bunda preto nemôže chýbať v žiadnom šatníku v krajine javorového listu. Kanaďania nosia hrejivý denim na prechádzku do mesta alebo do prírody aj s teniskami, aj s čižmami. My sme hrejivú rifľovku skombinovali s čižmami na platforme, károvaným šálom, bielym topom s dlhým rukávom a klasickými čiernymi nohavicami v strihu mom jeans.

Street móda z hviezdneho New Yorku

V New Yorku, označovaným aj ako Big Apple, sa to hemží celebritami, ktoré nosia štýlové outfity inšpirované street módou. Jedným z takých kúskov je práve oversized čierna bunda, ktorú môžete nosiť s teniskami a slnečnými okuliarmi, ako pravá hviezda. Vyskúšajte kombináciu smaragdovo zelenej mikiny s nápisom spolu s trendy 7/8 denimovými džínsami. Ako topánky sme zvolili členkové nepremokavé tenisky.

Londýnska pohodlnosť

Poslednou inšpiráciou je styling z Británie, odkiaľ pochádza aj značka F&F. V Londýne by ste sa istotne nestratili s outfitom, ktorý sa skladá z huňatého a hrejivého teddy kabátu. Srdce outfitu tvoria midi šaty s ikonickým károvaným vzorom z príjemného materiálu. Celý styling sme doplnili šnurovacími čižmami a crossbody kabelkou, aby ste mali voľné ruky.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

