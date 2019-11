Jennifer Lopez si zahrá hlavnú postavu snímky The Godmother, film vraj chce aj režírovať

Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez sa možno stane aj režisérkou. Päťdesiatročná umelkyňa by podľa nemenovaných zdrojov portálu Deadline chcela režírovať životopisnú drámu The Godmother o kolumbijskej narkobarónke Griselde Blanco, známej aj ako Kokaínová krstná matka.

Snímka by bola jej režisérskym debutom, no zatiaľ nie je úplne isté, že sa na nej bude ako režisérka podieľať. Lopez si však v The Godmother aj zahrá, pričom stvárni práve Blanco. Okrem toho sa tiež pod projekt podpíše aj ako producentka. Autormi scenára sú Regina Corrado a Terence Winter.

Snímka bude sledovať vzostupy a pády Blanco, ktorá sa z chudobného dievčaťa vypracovala na jednu z najvýznamnejších osobností nelegálneho obchodu s drogami, pričom na svojej ceste na vrchol musela prekabátiť nejedného muža. Narkobarónku si pred pár rokmi zahrala napríklad aj Catherine Zeta-Jones v televíznom filme Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story (2017).

Plány s The Godmother ohlásili už pred tromi rokmi, pričom vtedy vznikala ako projekt televízie HBO. Bude to však celovečerná snímka, pod ktorú sa podpíše spoločnosť STXfilms. Lopez s ňou spolupracovala aj na jej ostatných filmoch Nová šanca (2018) a Zlatokopky. Druhý zmienený sa do slovenských kín dostane 12. septembra.

Jennifer Lynn Lopez

*debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me… Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky – Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014). Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001), Svadby podľa Mary (2001), Kráska z Manhattanu (2002), Dosť! (2002), Žiť po svojom (2005), Diabolská svokra (2005), Záložný plán (2010), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Parker (2013) či Chlapec odvedľa (2015).





Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com a archívu agentúry SITA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !