Jenewein Group má v Prahe novú adresu

PRAHA 9. apríla (WebNoviny.sk) - V Prahe sa Jenewein Group presťahovala z Jáchymovej 2 na adresu Voršilská 10.

Ako poradenská skupina, v ktorej sa spája zmysel pre tradíciu s nadšením pre najnovšie inovácie, máme obrovskú radosť, no zároveň cítime rešpekt pred naším novým pôsobiskom, povedal k tejto udalosti Martin Krekáč, Founding Partner a Chairman Jenewein Group, ktorá na česko-slovenskom trhu pôsobí od roku 1990.

Deymův palác (alebo tiež dům Čabelických ze Soutic či Schwarzenberský palác) je nielen kultúrnou pamiatkou, ale predovšetkým miestom, v ktorom sa písali dejiny a vznikali originálne myšlienky. "V miestnostiach, do ktorých sme prišli, pôsobil náš prvý porevolučný československý prezident Václav Havel. Ako prémiová česko-slovenská poradenská skupina máme túžbu pokračovať v tejto nastavenej línii," doplnil M. Krekáč.

Jenewein Group sa na začiatku tohto roka stala členom prestížneho People Management Forum a partnerom jeho výročnej konferencie HR Know How, ktorá sa uskutoční 9. apríla v Prahe. Tohtoročnou nosnou témou podujatia je Engagement a výkonnosť v digitálnej ére. Jedným zo spíkrov konferencie bude Miroslav Jankovič, Senior Client Partner & Board Member Jenewein Group, ktorého vystúpenie bude poskytnutím odpovede na otázku Are Boards ready for Digital Disruption?. Viac informácií o konferencii nájdete tu.

