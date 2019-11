Jeglič považuje Slovan za najlepšiu voľbu, po dopingovom náleze sa pripravoval aj s hviezdou NHL

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Po viac ako ročnej pauze je slovinský hokejový útočník Žiga Jeglič späť v Slovane Bratislava. Skúsený 30-ročný krídelník ešte nezasiahne do štvrtkového domáceho duelu "belasých" proti Novosibirsku, hrať by mal v sobotu proti Lokomotivu Jaroslavľ.

"Cítim sa super, že som späť v Slovane. Som tu skoro ako doma. Teším sa, že som späť. Len Bratislava a málo ďalších miest ma takú dobrú atmosféru na štadióne," povedal rodák z mesta Kranj po stredajšom tréningu.

Trénoval s Anžem Kopitarom

Do Bratislavy prichádza Jeglič po dvoch debakloch Slovana, vo Viedni prehrali zverenci trénera Vladimíra Országha s CSKA Moskva 0:9 a s SKA Petrohrad 0:7. "Verím, že máme dobré mužstvo, otočíme to a postúpime o play-off. Dve prehry vo Viedni boli podľa mňa len výpadok, ktorý nič neznamená. Nesmieme na to myslieť a musíme sa viac venovať nasledujúcim duelom, ako ich vyhrať," hovorí Slovinec.

Jeglič doteraz odohral za Slovan v KHL dovedna 179 duelov vrátane štyroch v play-off, dosiahol bilanciu 26 gólov a 49 asistencií. V uplynulej sezóne pôsobil v Nižnom Novgorode a Nižnekamsku. Od februára 2018 nútene pauzoval, keďže si odpykával dištanc za pozitívny test na nepovolený fenoterol zo ZOH 2018. "Počas posledných troch či štyroch mesiacov som bol na ľade každý deň, ale zápas je zápas. Na začiatku to budem mať ťažšie," pokračoval šikovný slovinský útočník. V lete sa pripravoval s hviezdou NHL. "Do septembra som trénoval s Anžem Kopitarom, potom som sa pripravoval s Jesenicami," prezradil.

Na ľade odovzdá všetko pre tím

Opísal aj svoje pocity, ktoré ním lomcovali po dopingovom náleze. "Bolo to trochu náročné, najmä prvé dni.V živote sa však stávajú veci a najprv človek nevie, prečo vôbec. Bol som prekvapený, že sa stala taká administratívna chyba. Možno si teraz ešte viac budem užívať hokej a budem mať viac motivácie," poznamenal.

Okrem Slovana mal Jeglič aj iné ponuky z klubov v Európe. "Po porade s agentom sme sa zhodli, že Slovan je pre mňa to najlepšie," povedal a dodal, že je pripravený odovzdať zo seba všetko: "Chcem pomôcť v maximálnej možnej miere. Na ľade odovzdávam všetko pre tím, fanúšikov a aj pre seba."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !