Jedno a dvojcentovky zrejme zmiznú z peňaženiek, ich používanie Slovákov obťažuje

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií spustilo prípravu konkrétnej legislatívy na elimináciu používania najmenších euromincí.

V zmysle svojho programového vyhlásenia totiž vo zverejnenej predbežnej informácii avizuje prípravu novely zákona o cenách, ktorej cieľom bude upraviť reguláciu zaokrúhľovania cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania jedno a dvojcentových euromincí.

Verejnosť sa môže do prípravy nového právneho predpisu podľa predbežnej informácie zapojiť formou zasielania podnetov či návrhov v zmysle jeho vecného zamerania do 28. júla tohto roka.

K iniciatíve vládnej koalície eliminovať používanie najmenších euromincí stanovením nových pravidiel zaokrúhľovania cien, obsiahnutej aj v jej programovom vyhlásení, sa pritom pred mesiacom prihlásila aj Národná banka Slovenska (NBS).

Jej banková rada v júni schválila dokument, ktorý sa venuje práve tejto problematike. Guvernér centrálnej banky Peter Kažimír zároveň vyhlásil, že NBS v prípade, ak sa táto téma dostane na stôl vlády a parlamentu, zrušenie používania najmenších euromincí plne podporí.

NBS vo svojom súhlasnom postoji vychádza aj z dát z európskeho barometra, podľa ktorých Slováci patria medzi národy, ktoré používanie najmenších euromincí najviac obťažuje.

Riešením by podľa NBS bolo, aby sa zákonom stanovilo zaokrúhľovanie cien tak, aby končili nulou alebo piatimi centami. Jedno a dvocentovky totiž Slovensko nemôže zrušiť ako zákonné platidlo, ale môže takto obmedziť ich používanie.

Práve jedno a dvojcentovky pritom tvoria podstatnú časť euromincí v obehu. Celkovo je v súčasnosti na Slovensku v obehu 870 miliónov euromincí, z čoho vyše 60 % tvoria práve jedno a dvojcentovky. Ich nominálna hodnota však na všetkých eurominciach v obehu predstavuje iba 3 až 4 %.

Viac k téme: dvojcentové euromince, guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), jednocentové euromince

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz