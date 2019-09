Jediný gól slovenskej futbalovej „21“ v derby proti Čechom strelil Kvocera

ZELL AM SEE 10. júna (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka 1:2 v nedeľňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v rakúskom Zell am See.

Skóre stretnutia otvoril krátko pred polčasovou prestávkou v 39. min Jan Matoušek, keď vyťažil z nepresnosti slovenských mladíkov, obišiel brankára Martina Vantrubu a poslal loptu do opustenej bránky.

Strelec úvodného gólu Matoušek "mal prsty" aj v druhom góle Čechov v 52. min. Prihrávkou našiel Ondřeja Šašinku, ktorý sa v sklze nepomýlil - 2:0.

Zverenci trénera Adriána Guľu dokázali už iba znížiť v 75. min, keď si Milan Kvocera nabehol za českú obranu a skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.

Medzištátny prípravný futbalový zápas nedeľa Česko "21" - Slovensko "21" 2:1 (1:0) Góly: 39. Matoušek, 52. O. Šašinka - 75. Kvocera, ŽK: Jedlička (ČR), rozhodoval: Petru-Ciochirca (Rak.) Zostava SR "21": M. Vantruba (46. Petráš) – Vallo (46. Špiriak), Šulek, Bednár (46. M. Oravec), Sluka (64. Vojtko) – Adamec (81. M. Fábry), Pokorný (67. Dancák), Gamboš (46. Špyrka) – Kolesár (64. Baumgartner), Tupta, Chobot (46. Kvocera) Hlasy zdroj: futbalsfz.sk Milan Kvocera (stredopoliar SR "21"): "Tréner ma poslal na ihrisku, aby som oživil hru na krídle. Pred gólom som videl, že brankár je o niečo vyššie, vystrelil som to na zadnú žrď a padlo to dnu. Pre mňa to bol prvý gól za ´dvadsaťjednotku´, z ktorého sa teším. Škoda, že sme neuhrali lepší výsledok." Ľubomír Tupta (útočník SR "21"): "Z môjho pohľadu sme odohrali dobrý zápas, škoda chýb, ale tie sa vo futbale stávajú. Išli sme ďalej, aj keď sme prehrávali 0:2. Skorigovali sme na 2:1, ale nepodarilo sa nám už vyrovnať. Škoda."





