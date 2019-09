Jedinečné ocenenie energeticky efektívnych projektov je tu opäť. Už ste sa prihlásili?

BRATISLAVA 12. septembra 2018 (WBN/PR) - Súťaž EFEKTIA po druhýkrát ocení tie najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Buďte pri tom.

Efektívne využívanie energií je už dlhodobo jednou z hlavných tém Európskej únie, no čoraz viac sa o nej hovorí aj v našich končinách. A to opodstatnene. Narábanie s energiami nie je len o šetrení nákladov, ale priamo ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť súkromných firiem a verejných zariadení. Nehovoriac o zvyšovaní kvality životnej úrovne a prispievaniu k ochrane životného prostredia. Súťaž EFEKTIA vznikla preto, aby mohla zvyšovať povedomie o progresívnych mestách, obciach, organizáciách a spoločnostiach, ktoré prispievajú k efektívnemu využívaniu energií uskutočňovaním svojich projektov. Zúčastnené a víťazné projekty majú jedinečnú možnosť vyniknúť ako pozitívne a nasledovaniahodné príklady pre mnohých ďalších. Najlepšie projekty získajú certifikát, ktorý potvrdí, že prihlasovatelia svoju činnosť vykonávajú zodpovedne, znižujú náklady na energie a prispievajú tým ku skvalitňovaniu životného prostredia.

Do minulého ročníka súťaže sa prihlásilo 45 projektov, ktorých zlepšenie energetickej efektívnosti prinieslo ročne úsporu takmer 900 tisíc eur. "V roku 2017 získal hlavnú cenu v ocenení EFEKTIA, projekt obnovy Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci, ktorá momentálne hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom. Modernizáciou zariadení sa totiž značne zlepšila aj estetická a ekologická situácia celého priestoru. Stabilizácia energetického hospodárstva významne prispela k zefektívneniu ekonomiky psychiatrickej liečebne v situácii, keď zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií. Projekt tak predstavuje ideálny príklad prínosu GES – garantovanej energetickej služby, a to nielen pre prevádzkovateľa, ale aj celú spoločnosť," uvádza Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK.

EFEKTIA 2018 dostala podtitul Voľnejšie ruky pre verejný sektor, ktorý napovedá a zároveň vysvetľuje nedávne priaznivé zmeny v pravidlách financovania obnovy budov a zariadení verejného sektora. Po novom totiž investície do znižovania spotreby energie realizované cez garantované energetické služby už nebudú verejný sektor zadlžovať.

V druhom ročníku EFEKTIA 2018 sú vyhlásené kategórie Najlepší projekt energetickej efektívnosti vo verejnom sektore a najlepší projekt energetickej efektívnosti v súkromnom sektore. V každej kategórii môže porota udeliť špeciálne ocenenie za inovatívnosť či garantovanú úsporu energie.

Máte za sebou úspešný projekt v oblasti energetickej efektívnosti? Neváhajte a prihláste svoj projekt do 30.9.2018, vyhlásenie víťazov sa uskutoční na slávnostnom galavečere.

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od mája 2015 do mája 2018 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť a neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcom ročníku. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne.

Všetky informácie a prihlasovanie nájdete na stránke APES.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !