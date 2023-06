Jeden jediný vážne narušený človek zvládol rozvrátiť Slovensko, tvrdí Pellegrini a vyzval celú vládu na odchod (video)

„Vládna koalícia zlyhala na plnej čiare. Po dvoch mesiacoch hádok, urážok a vzájomného obviňovania sa, nedokázala nájsť ani žiadnu pomoc pre ľudí, ani vlastnú vnútornú dohodu. Jediné, čo nám ponúkli, je predĺženie tejto krízy na ďalšie mesiace. To by pre Slovensko bola katastrofa, a preto by vláda ešte dnes mala podať demisiu,“ dodal Pellegrini.