Je prirodzené, že prednostov úradov bude obsadzovať OĽaNO, povedal Sulík a vysvetlil aj prečo

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík považuje za prirodzené, že pozície prednostov okresných úradov bude obsadzovať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), pretože patria pod rezort vnútra, ktorý vedie Roman Mikulec (OĽaNO).

Nie je o čom filozofovať

„Ministrom vnútra je pán Mikulec z OĽaNO a tým pádom nie je čo filozofovať, kto to bude obsadzovať. Pre mňa je prirodzené, že to bude obsadzovať OĽaNO,“ vyhlásil v utorok Sulík.

Povedal, že ak nebude niečo fungovať, tak pôjde za Mikulcom a bude sa pýtať, prečo to nefunguje. „Keď sa rozhodnú robiť výberové konania, nech robia výberové konania. Keď sa rozhodnú tam dať svojho overeného človeka, nech tam dajú svojho overeného človeka,“ komentoval Sulík obsadzovanie 72 pozícií prednostov okresných úradov.

Podľa šéfa SaS v koalícii platí všeobecná dohoda, že výberové konania bude organizovať v konkrétnom rezorte tá strana, ktorá na jeho čelo nominovala ministra.

Transparentné výberové konania

„Za ministerstvo hospodárstva preberám politickú zodpovednosť za všetky pozície na tomto ministerstve a, samozrejme, chcem mať možnosť tie pozície ovplyvniť,“ dodal Sulík.

Predseda parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár v tejto súvislosti nedávno agentúre SITA povedal, že nominanti OĽaNO vymenia prednostov na okresných úradoch, „aby tam neboli smeráci a potom sa pripravia transparentné výberové konania“.

Podpredseda parlamentu bývalý premiér za stranu Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Peter Pellegrini pred časom kritizoval vládne zoskupenie, že neplní svoje sľuby, ktoré dalo pred voľbami a funkcie prednostov plánuje obsadzovať po straníckej línii. Pellegrini tvrdil, že pri výmene všetkých 72 okresných prednostov zháňa ľudí cez svojich známych.

Viac k téme: minister hospodárstva SR

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.