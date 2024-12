Je ohrozené fungovanie RTVS? Gallo varuje pred poddimenzovaným financovaním verejnoprávnej televízie

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Systémové financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je nevyhnutné. Tvrdí to predseda Rady RTVS Igor Gallo.

Vyrovnaný rozpočet

Súčasnú finančnú situáciu RTVS označil za alarmujúcu a doterajšie rokovania s rezortmi kultúry a financií manažmentu RTVS negarantujú finančné prostriedky potrebné na zostavenie vyrovnaného rozpočtu pre verejnoprávneho vysielateľa na rok 2023.

Gallo doplnil, že generálneho riaditeľa RTVS požiadali o zintenzívnenie rokovaní s príslušnými inštitúciami, a to v záujme zostavenia vyrovnaného rozpočtu i celkového nastavenia systémového financovania RTVS.

Gallo sa tiež kriticky vyjadril k nenavyšovaniu koncesionárskych poplatkov. „Výška koncesií sa nezmenila takmer 20 rokov. A to už nehovorím o bozkoch smrti v podobe populistického rozhodnutia oslobodiť určitú skupinu obyvateľstva od povinnosti platiť úhrady za služby RTVS bez akejkoľvek kompenzácie, ktoré schválil parlament v minulom volebnom období, či absolútne neprofesionálnom prístupe súčasného vedenia ministerstva kultúry pri príprave zákona o mediálnych službách,“ dodal predseda Rady RTVS.

Ignorácia Milanovej ministerstva

Daná legislatíva čiastočne nadobudla účinnosť 1. augusta a pre RTVS z nej vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie jej vedenie vyčíslilo na 20 miliónov eur v priebehu najbližších piatich rokov.

„Je to opäť bez akýchkoľvek kompenzácií. Celý proces prijímania zákona, ktorý zásadným spôsobom zmení mediálne legislatívne prostredie, charakterizuje aj skutočnosť, že RTVS nebola na konzultácie prizvaná. O to viac je členom rady ľúto, že zástupcovia MK SR sa na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní nezúčastnili, pretože bez aktívneho prístupu zainteresovaných inštitúcií bude mať manažment RTVS problém zostaviť vyrovnaný rozpočet bez reštrikčných opatrení. Tie môžu v najhoršom prípade viesť k rušeniu ďalších programových služieb. Konkrétne by sa to dotýkalo RTVS Šport a :24," doplnil Gallo.

Politizácia témy

K neochote Ministerstva kultúry SR rokovať na pôde Rady sa priamo nevyjadril. Ako priameho partnera pre rokovanie síce označil manažment RTVS, dodal však, že do pôsobnosti Rady patrí schvaľovanie rozpočtu, a je teda prirodzené, že jej členovia sa touto problematikou zaberajú.

Navyše je pri rokovaniach o rozpočte mnoho neznámych, ktoré dokáže kvantifikovať iba rezort kultúry. „Rada RTVS iniciovala aj rokovanie Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR, na ktorom sa objavili aj náznaky politizácie tejto témy, čo považujem za nešťastné. Opakujem, svoj podiel na ekonomickom stave v akom sa RTVS nachádza majú všetky politické garnitúry, ktoré neriešili systémové financovanie verejnoprávnej inštitúcie," uzavrel.

