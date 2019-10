Je mi to naozaj úplne jedno, reagoval Kiska na úvahu Kresáka o pozastavení výhod exprezidentom

17.7.2019 (Webnoviny.sk) - Exprezident a líder novovznikajúcej politickej strany Za ľudí Andrej Kiska by nikdy nesúhlasil, aby dostával od štátu dva platy. Peniaze by opäť rozdal. Uviedol to v reakcii na návrh poslanca za Most-Híd Petra Kresáka o pozastavení výhod bývalých prezidentov, ktorí by sa ujali nižšej ústavnej funkcie.

Bude rešpektovať zákon

"V politike mi nikdy nešlo o žiadne peniaze ani výhody, rozdal som celý prezidentský plat 300 000 eur rodinám v núdzi. Len pre ilustráciu - pán poslanec Kresák mlčal, keď si poslanci zdvihli plat o tisíc eur mesačne, a mlčí, aj keď jeho strana Most - Híd chce zákonom zobrať peniaze mestám a obciam. Názor nech si ľudia urobia sami," uviedol v reakcii, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

"Musím sa tiež pousmiať, ak chce niekto zákonom riešiť moje oslovenie. Je mi to naozaj úplne jedno. Aj pána Kresáka a vládnu koalíciu by malo trápiť zdravotníctvo, boj proti korupcii, školstvo a mnohé iné veci, ktoré trápia aj milióny našich občanov. A ochranka? Ja som si ju nevybral, polícia koná podľa zákona, ktorý schválili poslanci, ja to môžem len rešpektovať. Ak sa zmení, budem zákon rešpektovať rovnako," dodal s tým, že "konečne musí prísť vláda, ktorá bude riešiť problémy ľudí a nie zákony, ako oslovovať bývalých prezidentov."

Môže sa uchádzať o nižšiu ústavnú funkciu

Na možnosť pozastaviť výhody exprezidentom poukázal poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák. Podľa neho neexistujú relevantné dôvody, ktoré by bránili bývalým prezidentom uchádzať sa o niektorú ústavnú funkciu a získať ju.

Preto bude podľa neho zrejme potrebné jednoznačne precizovať, že výkon a výhody spojené s aktuálnou, aj nižšou ústavnou funkciou, majú mať prednosť pred výhodami plynúcimi z postavenia prezidenta po skončení výkonu jeho funkcie. Svoj postoj vyjadril Kresák na sociálnej sieti.





Bývalý prezident by mal poberať plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov z nižšej funkcie, ktorú získal po skončení v úrade hlavy štátu. Podľa Kresáka bude zrejme potrebné doplniť zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky o riešenie problému, ktorý môže nastať, ak niektorý z bývalých prezidentov začne vykonávať ďalšiu ústavnú funkciu.

