Je mi ľúto Gaviriu, Greipela aj Groenewegana, vraví Sagan po 12. etape Tour de France 2018

ALPE DHUEZ 19. júla (WebNoviny.sk) - Slovák Peter Sagan sa na 12. etape Tour de France vo štvrtok držal v pelotóne len na prvom kopci, po ňom sa stiahol dozadu a strážil si čas.



Do cieľa prišiel na 109. mieste s odstupom 31:28 min po boku tímových kolegov Daniela Ossa a Marcusa Burghardta. V priebežnej celkovej klasifikácii je Sagan na 63. priečke (+1:23:27 h).

Nepamätá si podobnú etapu

Aktuálne má slovenský jazdec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) náskok 210 bodov v súťaži o zelený dres pred priebežne druhým Nórom Alexandrom Kristoffom.



"Bol to naozaj náročný deň, nepamätám si žiadnu podobnú etapu. Pre každého to bolo naozaj ťažké, ale prežil som, je to v poriadku. Je mi ľúto Gaviriu, Greipela a Groenewegena, aj pre mňa to bolo veľmi náročné. V piatok by sa o víťazovi mohlo rozhodnúť v špurte, ale s menším počtom špurtérov bude ťažšie udržať etapu pod kontrolou. Teraz to už pre mňa v súťaži o zelený dres nie je o zbieraní bodov, ale o tom, aby som zostal zdravý. Stále máme pred sebou tretí týždeň," uviedol Sagan pre oficiálny web Tour de France.

V piatok je na programe rovinatá etapa z Bourg dOisans do Valence dlhá 169,5 km, jej záver je priaznivo naklonený víťazným ambíciám Petra Sagana.

Brit si udržal žltý dres

Geraint Thomas sa stal víťazom štvrtkovej dvanástej etapy 105. ročníka Tour de France z Bourg-Saint-Maurice Les Arcs na vrchol Alpe dHuez s dĺžkou 175,5 kilometra, počas ktorej cyklisti nastúpali neuveriteľných 5337 výškových metrov. Britský pretekár v službách tímu Sky triumfoval zásluhou záverečnému šprintu a upevnil si pozíciu vedúceho pretekára celkového poradia.



Zo žltého dresu v stredu vyzliekol Grega Van Avermaeta. Geraint Thomas sa stal vôbec prvým Britom, ktorý triumfoval na slávnom Alpe dHuez, prerušil sériu troch úspechov domácich Francúzov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !