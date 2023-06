Je kúpeľníctvo iba zábavou pre dôchodcov? Michal Fajin z asociácie kúpeľov to odmieta a upozorňuje na nevšímavosť vlády

Súčasná vláda vôbec nereagovala na kúpeľníctvo, niekoľko predstaviteľov vlády povedalo, že kúpeľníctvo je zábavou pre dôchodcov.

Povedal to zástupca Asociácie slovenských kúpeľov Michal Fajin v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

„Je to úplný omyl pohľadu vládnych predstaviteľov na kúpeľné zariadenia. Niektoré európske krajiny sa chytili tejto možnosti a podporili kúpeľnú liečbu tým, že priamo zadotovali kúpeľné pobyty svojim obyvateľom,“ tvrdí Fajin.

Dodal, že keďže zriaďovateľom kúpeľov je Ministerstvo zdravotníctva SR, malo by sa na nich vzhliadať ako na nemocnice či ústavnú zdravotnícku liečbu.

„Kúpele sú najdôležitejším doplnkom zdravia, ponúkajú rehabilitáciu po rôznych chorobách. Máme tu špičku Európy, ktorú nevieme vyťažiť ani vlastnými ľuďmi, nakoľko si to nevedia zaplatiť, keďže prišlo navýšenie cien,“ skonštatoval.

Michal Fajin taktiež vysvetlil, že pacient vie návštevou kúpeľov odľahčiť zdravotný či sociálny systém. „Keď príde do kúpeľov pacient po náhlej cievnej mozgovej príhode a my s ním rehabilitujeme, nie je odkázaný na lôžko alebo ďalšieho človeka, ktorý sa oňho musí starať,“ uviedol.

Zástupca Asociácie slovenských kúpeľov zároveň upozornil, že kúpeľná zdravotná starostlivosť je dlhodobo nepodporovaná.

„Najviac nás mrzí, že v programovom vyhlásení tejto vlády je uvedené, že budú podporovať kúpeľnú liečbu. Pokúšali sme sa o pomoc formou dialógu u ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, u premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) aj u ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO),“ povedal Fajin. Dodal, že okrem Lengvarského ich nikto nepozval na stretnutie.

„Nás nikto neoddĺži, všetko musíme ťahať z vreciek pacientov alebo z vreciek slovenských zdravotných poisťovní,“ vysvetľuje Fajin.

Taktiež uviedol, že navyšovanie cien energií od budúceho roku môže spôsobiť, že slovenské kúpeľníctvo sa zatvorí. „Kúpele sú vysoko energeticky náročné podniky, keďže niektoré prírodné liečivé zdroje, buď treba chladiť, alebo ohrievať či ťažiť. Musí to bežať 24 hodín a 365 dní v roku,“ doplnil.

