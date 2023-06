Je dôležité, aby ľudia rozumeli tomu, čo sa na Ukrajine deje, tvrdí Dzurinda. Pomôcť chce aj ruský opozičný politik

14.6.2023 (SITA.sk) - Najvyšším Slovenským verejným aj štátnym záujmom je, aby sa Ukrajina ruskej agresii ubránila, uviedol predseda strany Modrí, Most-Híd (MM) Mikuláš Dzurinda na stredajšej tlačovej besede.

Zúčastnil sa na nej aj bývalý štátny tajomník ministerstva energetiky Ruskej federácie a v súčasnosti ruský opozičný politik Vladimir Milov.

Mnohí Rusi poznajú pravdu

Ako Dzurinda vysvetlil, dôležitým prvkom bezpečnosti je stabilné susedstvo. „Je dôležité, aby sa násilná ozbrojená lúpež časti územia, ako aj zabíjanie miestneho obyvateľstva, nestali v Európe akceptovateľnou normou. Rovnako je dôležité aj to, aby občania dobre rozumeli tomu, čo sa na Ukrajine deje a aby sme vždy stali na strane práva, zákona a na strane morálky,“ dodal Dzurinda s tým, že je tiež dôležité, aby občania vedeli čo sa deje aj v Rusku a aby si boli vedomí toho, že v Rusku žijú aj ľudia, ktorí chcú demokraciu a nie totalitu.

Milov uviedol, že chce ľuďom vysvetľovať skutočné úmysly Vladimira Putina a čo v skutočnosti sleduje.

„Je veľmi aktívny aj v oblasti šírenia dezinformácií a chceme zabojovať za pravdu. Mnohí Rusi pravdu poznajú, no je prekrytá mlčaním. Našou úlohou je, aby sme s touto pravdou vyšli von,“ uviedol Milov s tým, že pre informácie sleduje ruské médiá v ruskom jazyku a presne vie, čo Putin hovorí pred ruskou verejnosťou.

„Ten jazyk, ktorý sa používal okolo vojny, ktorá bola rozpútaná, hovorí o získaní územia, o nadobudnutí Azovského mora či o lepšom prístupe k námorným cestám atď. Takže je škoda, že ľudia na Slovensku a v iných štátoch nemajú prístup priamo k týmto informáciám. Tu by sme mohli pomôcť," vysvetlil Milov a doplnil, že mnohí argumentujú, že je to vojna len medzi Ukrajinou a Ruskom a nie je vhodné sa miešať do vojny.

Návrat pred rok 1997

„Keď si spomenieme na začiatok invázie, Rusko prišlo s nejakými bezpečnostnými garanciami, za splnenie ktorých by sa z Ukrajiny stiahla. Žiadali od západného sveta rôzne garancie, ako návrat hraníc NATO do obdobia spred roku 1997. Slováci si určite uvedomujú, čo by to znamenalo. Slovensko by sa muselo ocitnúť mimo NATO ako ďalšie mnohé štáty a vidíme, čo sa stalo ďalším štátom, ktoré nie sú súčasťou takejto aliancie, a to, akému nebezpečenstvu čelia,“ povedal Milov s tým, že nielen pre Slovensko je dôležité, ako vojna na Ukrajine dopadne.

„Modrých, Most-Híd spája zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny, ktorá sa stala terčom Kremeľskej propagandy, a ktorá, ako to ukazujú prieskumy, je ideálnym teritóriom pre dezinformácie rôzneho druhu. Spája nás aj odhodlanie urobiť všetko pre to, aby sa výsledky septembrových volieb nestali začiatkom konca nášho členstva v EÚ a NATO,“ uviedol László Sólymos (MM) a dodal, že Putin chce rozbiť našu jednotu, pričom mnohí politici mu v tom aj pomáhajú.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

