Jazdenka ako praktický a výhodný darček pre celú rodinu

BRATISLAVA 13. decembra 2018 (WBN/PR) - Mať svoje auto je snom väčšiny Slovákov, bez ohľadu na ich vek alebo spoločenské postavenie.

Je iba málo vecí, ktoré by im na Vianoce urobili väčšiu radosť ako kľúčiky od auta, hoci aj nie úplne nového. Nemusí pritom ani stáť veľa peňazí.

Práve teraz, na konci roka, sú totiž ceny jazdeniek najnižšie.

"V AAA AUTO pred koncom roka pravidelne znižujeme ceny, takže v tomto období sú naše vozidlá skutočne dostupnejšie ako v priebehu roka," potvrdzuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová. "Veľa zákazníkov to využíva a čaká s výmenou vozidla na obdobie okolo Vianoc. Darček pod stromček, napríklad v podobe zánovného automobilu, nadeľujú nielen svojim blízkym, ale často aj sami sebe," dodáva. Rastúci trend predaja jazdených áut na konci roka potvrdzujú aj aktuálne štatistiky. Za posledných päť rokov sa zvyšuje medziročne v priemere o 11 percent. V tomto roku zvýšeným predajom zatiaľ najviac nahrávajú aj doteraz pomerne nízke úrokové sadzby na úvery," dodala.

A aký praktický darček v podobe nového vozidla vybrať? Pre dospievajúcich v AAA AUTO odporúčajú nenáročné vozidlá s lacnou prevádzkou, napríklad modely Škoda Fabia, Hyundai i30 či Kia Ceed. "Hlavne Hyundai i30 a Kia Ceed kombinujú skvelý pomer ceny, hodnoty a roku výroby," hovorí prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček. "Partnerka by mohla pod stromčekom oceniť kľúčiky od automobilu Škoda Octavia Combi, Hyundai ix35 či Volkswagen Touran, čo sú všetko skvelé rodinné vozidlá. A dôchodcom môže zjednodušiť život Ford Fusion, Hyundai ix20, Dacia Duster alebo Suzuki Vitara. Záleží na rozpočte, ale vo všetkých prípadoch sa jedná o vozidlá s vyšším sedením, takže sa do nich dobre nastupuje aj vystupuje. Navyše majú predpoklad dlhovekej prevádzky s minimálnymi nákladmi na servis a charakteristikou motora zodpovedajú tomu, na čo sú starší motoristi celý život zvyknutí," dodáva Petr Vaněček.





Na webe aj na pobočkách AAA AUTO, ktoré sú s výnimkou štátnych sviatkov otvorené každý deň minimálne od 9:00 do 21:00 hodiny, si môžu zákazníci vyberať zo stoviek vozidiel. "Na predvianočný a povianočný predaj sme dobre pripravení a ľudia sa tak nemusia báť hektickej nákupnej atmosféry, ktorá panuje inde. Všetky naše vozidlá sú tiež veľmi dobre nasvietené, takže ľudí zimné počasie, ani skorá tma pri výbere nijako neobmedzujú," uisťuje Vaněček. "Ak si vyberú, nie je dôvod nič zdržiavať a všetko sa dá vyriešiť v priebehu jedného dňa. Ale na druhej strane uponáhľať s výberom auta len preto, že je práve lacnejšie, by nebolo rozumné. Práve v zime odporúčame poriadnu skúšobnú jazdu s našim pracovníkom, ktorý pomôže kvalifikovanou radou nielen vo veci technických parametrov, ale aj možností financovania a poistenia," dodáva Petr Vaněček.





Sieť autocentier AAA AUTO obslúžila na výkupe a predaji celkovo už 2,2 milióna zákazníkov. Tento počet klientov AAA AUTO dosiahlo za takmer 27 rokov svojej existencie. Zahŕňa celú skupinu, ktorá v súčasnej dobe prevádzkuje 46 pobočiek na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a Poľsku. Za tento rok skupina vykúpi približne 83 000 vozidiel a zhruba rovnaký počet predá. Kontinuálne zvyšovanie počtu zobchodovaných vozidiel, ktorý v rámci celej skupiny za rok vzrástol o desatinu, spôsobilo niekoľko faktorov. "Je to istotne rozširovanie našej pobočkovej siete a zvyšovanie kapacity autocentier, ale tiež expanzia v nových sektoroch. Tam zaznamenávame najvyšší rast v oblasti obchodu so zánovnými vozidlami. V Českej republike tvorí tento segment už pätinu našich predajov, rýchlo rastieme aj na Slovensku. Úspešní sme so zavádzaním tejto ponuky aj v Poľsku a Maďarsku. K novej skupine zákazníkov sa dostávame aj vďaka novej značke investičných vozidiel Mototechna Classic alebo prostredníctvom autopožičovne Mototechna Drive," uzavrela Karolína Topolová.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !