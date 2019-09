Jazda „načierno“ po diaľnici v zahraničí už vám ľahko neprejde, pokutu pošlú domov

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Pokuty za jazdu po diaľnici načierno už bude možné posielať aj do zahraničia. Na poslednom stretnutí ministrov dopravy EÚ v Bruseli informovalo rakúske predsedníctvo o prijatí dohody medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Európskou komisiou o smernici, ktorá umožní vymáhanie pokút od zahraničných vodičov jazdiacich bez zaplatenia po spoplatnených cestách v rámci celej únie.

Osem dopravných priestupkov

Ako vo štvrtok informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Európsky systém EUCARIS zatiaľ umožňuje posielať sankcie vodičom z niektorých krajín únie za osem dopravných priestupkov. Vďaka prijatým zmenám to bude možné aj za jazdu po diaľnici načierno, a to v rámci celej EÚ, čo je podľa rezortu pre Slovensko mimoriadne dôležité.

"Som rád, že všetci ministri dopravy súhlasili s vymáhaním pokút v rámci systému na výmenu údajov v štátoch EÚ. V súčasnosti sú ukončené aj rokovania s Európskym parlamentom. Teraz už len čakáme na formálne záležitosti v Bruseli, aby sme mohli cezhraničné vymáhanie pokút za diaľničné známky zaviesť aj v našej legislatíve," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd).

"Problém sa podarilo vyriešiť aj vďaka spoločnému tlaku Slovenska, Rakúska a ďalších štátov, ktoré majú elektronický systém diaľničných známok," dodal.

Žiadali dlhšie prechodné obdobie

Minister Érsek inicioval stretnutia na túto tému už v roku 2016. Nasledovali dva roky presviedčania európskych štátov, ktoré nemajú elektronické diaľničné známky, a preto téma pre nich nebola prioritou.

"Do textu smernice boli zapracované aj naše pripomienky. V novembri sa ukončili rokovania medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Teraz začne plynúť prechodné obdobie, počas ktorého sa štáty, ktoré ešte nie sú v EUCARISE, do systému zapoja a transponujú smernicu do svojej legislatívy," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Samotné sprevádzkovanie systému vo všetkých členských štátoch EÚ bude trvať viac ako dva roky, pretože niektoré štáty trvali na dlhšom prechodnom období, aby sa na zmeny stihli technologicky pripraviť. Slovensko však bude iniciovať rokovania s okolitými štátmi, aby sa do systému zapojili čo najskôr a systém začal fungovať aspoň na regionálnej úrovni.

