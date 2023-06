Jašina obvinili zo šírenia falošných informácií o ruskej armáde a ide na osem aj pol roka do väzenia

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Popredného predstaviteľa ruskej opozície Iľju Jašina odsúdili v piatok na osem a pol roka väzenia po tom, čo voči nemu predtým vzniesli obvinenia pre jeho kritiku vojny na Ukrajine. Tento rozsudok je najnovším dôkazom intenzívnejšieho zásahu ruských úradov proti takému nesúhlasu.

Hysterický rozsudok

„Týmto hysterickým rozsudkom nás chcú úrady všetkých vystrašiť, ale účinne ukazuje ich slabosť," uviedol Jašin vo vyhlásení prostredníctvom svojich právnikov po tom, ako sudca vyniesol rozsudok. „Len slabí chcú všetkým zavrieť ústa a vykoreniť akýkoľvek nesúhlas."

Jašin, ktorý je jedným z mála kritikov, čo zostali v Rusku v čase intenzívneho záťahu proti disentu, je vo väzbe od jeho júlového zatknutia. Obvinili ho zo šírenia falošných informácií o armáde, čo je novým trestným činom odvtedy, čo ruský vodca Vladimir Putin poslal armádu na Ukrajinu.

Obvinenia odmieta

Obvinenia voči opozičníkovi súviseli s jeho videom na platforme YouTube, v ktorom hovorí o vraždení Ukrajincov v Buči pri Kyjeve. Jašin obvinenia odmietol ako politicky motivované. Poznamenal taktiež, že vo videu citoval ruské oficiálne zdroje spolu s ukrajinskými vyhláseniami, aby svojim divákom poskytol objektívny pohľad.

Organizácia Human Rights Watch odsúdila Jašinovo odsúdenie ako súčasť „pokračujúceho úsilia o rozloženie a dekapitáciu pokojnej ruskej politickej opozície" a požadovala jeho okamžité prepustenie. „Rozsudok je výsmechom spravodlivosti a aktom zbabelosti nariadený Kremľom," uviedla organizácia.

„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.