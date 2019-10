Jarjabek sa vyjadril k dokumentu s pravidlami od Stano Maťašovskej z RTVS a kritizuje poslancov

Ako povedal Jarjabek v piatok pre agentúru SITA, zo zákona sa poslanci nesmú zaoberať personálnymi otázkami a tobôž nie dávať generálnemu riaditeľovi návrh na kohosi odvolávanie. „V opačnom prípade by mu museli dať návrh aj na to, koho má do takejto funkcie vymenovať, a to je absurdné,“ vyhlásil Jarjabek.