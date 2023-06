Japonsko vyhlási pre Covid-19 stav núdze. Musíme zmeniť našu aktivitu, vyhlásil Šinzó Abe

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil v Tokiu a šiestich ďalších prefektúrach núdzový stav, ktorého cieľom je posilniť opatrenia v boji proti šíreniu nového koronavírusu.

Vláda však neprikazuje obyvateľom, aby zostali doma, ale ich o to žiada, pričom ľudia, čo tak nespravia, nebudú čeliť trestom, uvádza agentúra AP. Stav núdze umožní guvernérom dotknutých oblastí prijať ďalšie kroky v boji proti koronavírusu a bude trvať do 6. mája.

"Najdôležitejšie pre nás je, aby sme všetci zmenili našu aktivitu," povedal Abe vládnej pracovnej skupine. Zároveň všetkých vyzval, aby na mesiac obmedzili kontakty s druhými ľuďmi o 70 až 80 percent.

Zatvoria školy a odložia podujatia

Stav núdze okrem iného zahŕňa usmernenia pre školy o dočasnom uzavretí, žiadosti o zavretie podnikov a obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, a zrušenie alebo odloženie podujatí a výstav.

Porušovateľov nebudú trestať, len ak by nedodržali príkazy na dodanie alebo uskladnenie tovaru pre núdzovú pomoc, ako sú chirurgické masky a lekárske vybavenie.

Oznámenie prišlo po prudkom náraste nových prípadov nákazy v Tokiu, vrátane postupného stúpania cez víkend o viac ako 100. Do pondelka v tokijskej metropolitnej oblasti, kde žije 14 miliónov ľudí, potvrdili 1 116 prípadov.

Obávajú sa nedostatku lôžok

Celonárodne v Japonsku zaznamenali 3 906 potvrdených prípadov, 91 úmrtí a 712 prípadov z výletnej lode, ktorá bola v karanténe v Jokohame.

V krajine panujú obavy, že na mnohých miestach nebude dostatok lôžok a jednotiek intenzívnej starostlivosti pre pacientov s vážnymi príznakmi. Abe uviedol, že centrálna vláda zabezpečila 25-tisíc lôžok a 8 000 pľúcnych ventilátorov.

Ministerstvo zdravotníctva tiež zmiernilo požiadavky na hospitalizáciu pre pacientov bez symptómov alebo len s ľahkým ochorením a umožnilo im presun do hotelov a iných dezignovaných miest, kde ich môžu monitorovať zdravotníci. To by malo uvoľniť lôžka pre vážne chorých.

