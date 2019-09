Japonsko a Ekvádor na Copa América končia, o triumfe Uruguaja rozhodol Cavani

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Futbalisti Uruguaja a Čile postúpili zo základnej C-skupiny do štvrťfinále na 46. ročníku tohtoročného juhoamerického šampionátu Copa América (14. júna - 7. júla).

Cavani hrdinom Uruguaja

Oba tímy mali istotu prieniku ďalej už pred pondelkovým vzájomným duelom, ktorý sa skončil najtesnejším triumfom výberu Uruguaja 1:0.

Autorom jediného presného zásahu v zápase bol útočník Edinson Cavani z parížskeho klubu Saint-Germain. Uruguaj si v boji o postup do semifinále zahrá proti Peru, na Čiľanov čaká výber Kolumbie.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Chlapci bojovali o každú loptu. To bol aj príklad Cavaniho, ktorý sa nikdy nezastaví a ukázal to aj dnes. Je to špecialista na góly," zhodnotil kouč reprezentácie Uruguaja Óscar Tabárez.

Remíza Japonska s Ekvádorom

V druhom pondelkovom súboji C-skupiny mali obaja súperi, Japonsko aj Ekvádor, šancu dostať sa do štvrťfinále, potrebovali však víťazstvo.

Po dvoch presných zásahoch v prvom polčase na, po jednom na oboch stranách, sa zrodila remíza 1:1, ktorá ukončila účinkovanie oboch tímov na turnaji. Radosť majú futbalisti Paraguaja, ktorí museli čakať na to, ako dopadnú tieto súboje a ich šanca na postup nebola veľká.

"Japonský výber je dosť často podceňovaný. Je to dobre organizovaný a dynamický tím. My sme na ihrisku odovzdali maximum, ale nestačilo to. Z remízy a konca na turnaji neviním hráčov," povedal tréner ekvádorskej reprezentácie Hernán Darío Gómez.

Štvrťfinálový program odštartuje v noci zo štvrtka na piatok súboj Brazílie s Paraguajom, o deň neskôr Venezuela nastúpi proti Argentíne a Kolumbia proti Čile, v sobotu o postup ďalej zabojujú Uruguaj a Peru.

Výsledky - Copa América 2019 pondelok C-skupina Čile - Uruguaj 0:1 (0:0) Gól: 82. Cavani Ekvádor - Japonsko 1:1 (1:1) Góly: 35. Mena - 15. Nakadžima Konečná tabuľka C-skupiny 1. Uruguaj 3 2 1 0 7:2 7 - postup do štvrťfinále 2. Čile 3 2 0 1 6:2 6 - postup do štvrťfinále 3. Japonsko 3 0 2 1 3:7 2 4. Ekvádor 3 0 1 2 2:7 1





