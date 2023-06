Japonskí experti odporúčajú diabetikom piť dva nápoje, ktoré znižujú riziko úmrtia

Pitie zeleného čaju a kávy znižuje riziko úmrtia ľudí s cukrovkou 2. typu, ktorí sú náchylnejší na zlomeniny, ochorenia obehovej sústavy, demenciu či rakovinu.

Napriek zvyšujúcemu sa počtu účinných liekov, základným kameňom ich liečby zostáva úprava životného štýlu, ako cvičenie a strava.

Predchádzajúce štúdie zistili pozitívne účinky pitia zeleného čaju a kávy u ľudí, no v novom výskume sa snažili zistiť vplyv týchto dvoch nápojov na zdravie spomínanej konkrétnej skupiny pacientov.

Sledovaná vzorka

Počas výskumu sledovali približne päť rokov 4923 Japoncov (2790 mužov a 2133 žien) s cukrovkou 2. typu. Ich priemerný vek bol 66 rokov.





Všetci vyplnili dotazník, podstúpili meranie výšky, váženie, uviedli informácie o svojom životnom štýle – či fajčia, pijú alkohol, cvičia, koľko spia počas noci a podobne.





Počas pozorovania zomrelo 309 ľudí (218 mužov a 91 žien). Hlavnými príčinami smrti boli rakovina (114) a kardiovaskulárne choroby (76).

Pozitívne výsledky

V porovnaní s tými, ktorí nepili ani jeden nápoj, mali tí, ktorí pili jeden alebo oba nápoje nižšiu pravdepodobnosť úmrtia. Najnižšia pritom súvisela s čo najväčším množstvom pitia zeleného čaju a kávy.





Pitie jednej šálky čaju každý deň znížilo riziko o 15 percent, dve až tri šálky o 27 percent a štyri a viac čajov denne až o 40 percent.

Jedna káva denne znížila riziko o 19 percent, dve a viac káv o 41 percent.





Riziko bolo ešte nižšie pre tých, ktorí pijú každý deň zelený čaj i kávu, a to o 51 percent pre tých, ktorí pili dve až tri šálky čaju a zároveň dve alebo viac káv.





Štyri a viac čajov plus jedna káva každý deň znížili riziko o 58 percent, pričom kombinácia štyroch čajov s minimálne dvoma kávami až o 63 percent.

Objasnenie účinkov

Odborníci zatiaľ nepoznajú presnú príčinu pozitívneho vplyvu, keďže štúdia je „len“ observačná.





Zelený čaj obsahuje niekoľko antioxidantov a protizápalových zložiek, vrátane fenolu a teanínu, a tiež kofeín.





Aj káva obsahuje rôzne bioaktívne zložky, vrátane fenolu. Napriek potenciálne negatívnemu účinku na obehový systém, kofeín mení produkciu a citlivosť na inzulín.





Odborníci tiež upozorňujú, že zelený čaj nemusí byť všade na svete rovnaký.





Lekári doporučujú štyri šálky kávy denne ako súčasť zdravého životného štýlu



Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.