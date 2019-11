Japonská sonda Hajabusa 2 úspešne dokončila svoju misiu a začala ročnú cestu späť na Zem

Odborníci z JAXA dúfajú, že by mohli obsahovať uhlík a organické látky, ktoré by mohli vysvetliť ako súvisia so Zemou. Hajabusa 2 by sa mala vrátiť koncom roka 2020, pričom vypustí kapsulu so vzorkami, ktorá by mala dopadnúť do austrálskej púšte.