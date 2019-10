Jang Sun získal na MS v plávaní druhé zlato, Klobučník vylepšil slovenský rekord

23.7.2019 (Webnoviny.sk) - Čínsky plavec Jang Sun získal na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v kórejskom Kwangdžu druhú zlatú medailu. Po nedeľňajšom víťazstve v pretekoch na 400 m voľným spôsobom nenašiel premožiteľa ani na polovičnej trati.

V dramatickom ázijskom súboji zdolal Japonca Kacuhira Macumota o 29 stotín sekundy. Zaujímavosťou týchto pretekov boli dve tretie miesta, pretože v identickom čase dohmatli Rus Maľutin a Brit Scott.

Obhájili tituly majstrov sveta

V utorok sa v Kwangdžu rozdali ešte ďalšie štyri sady medailí. Medzi mužmi nadviazal na triumf svojho krajana Suna v disciplíne 100 m znak Ťia-jü Sü. Dvadsaťtriročný plavec obhájil zlatú medailu spred dvoch rokov časom 52,43 sekundy.

Kým v Budapešti ho na stupňoch víťazov doplnili Američania Grevers a Murphy, tentokrát zostali bez medaily. Striebro získal Rus Jevgenij Rylov a bronz Mitchell Larkin z Austrálie.

Úspešnú obhajobu titulu majstra sveta predviedli aj Kylie Masseová s Lilly Kingovou. Prvá menovaná Kanaďanka vyhrala znakársku stovku časom 58,60 sekundy, čím za svojim svetovým rekordom zostala o pol sekundy.

Američanka Kingová zase uspela v pretekoch na 100 prsia, keď o 0,56 sekundy zdolala Juliu Jefimovovú. Ruska však pokračuje v obdivuhodnej bilancii, keďže v tejto disciplíne získala cenný kov na štvrtých majstrovstvách sveta po sebe.

Využila absenciu Ledeckej

V najdlhšej disciplíne doterajšieho programu súťaží v dlhom bazéne, 1500 m voľným spôsobom, triumfovala Talianka Simona Quadarellová. Tá využila absenciu Američanky Katie Ledeckej, ktorá tieto preteky ovládla na troch predchádzajúcich svetových šampionátoch.

Quadarellová dosiahla vo finále čas 15:40,89 min, ktorý bol o 13 sekúnd lepší než pri zisku bronzu spred dvoch rokov.

Slovenskí reprezentanti Richard Nagy a Tomáš Klobučník nepostúpili z utorkových predpoludňajších rozplavieb do semifinále. Nagy na 200 m motýlik síce časom 1:59,29 min (B-limit na OH 2020) zlepšil slovenský rekord Marcela Géryho z augusta 1986 o 0,17 sekundy, no stačilo mu to len na 28. miesto bez miestenky v 16-člennom semifinále. Tomáš Klobučník na 50 m prsia dohmatol za 28,20 s a obsadil nepostupovú 38. priečku.

MS v plávaní v dlhom bazéne - Kwangdžu utorok, finále MUŽI 200 m voľný spôsob: 1. Jang Sun (Čína) 1:44,93 min, 2. Kacuhiro Macumoto (Jap.) +0,29 s, 3. Martin Maľutin (Rus.) a Duncan Scott (V. Brit.) obaja +0,70 s 100 m znak: 1. Ťia-jü Sü (Čína) 52,43 s, 2. Jevgenij Rylov (Rus.) +0,24 s, 3. Mitchell Larkin (Aus.) +0,34 ŽENY 100 m znak: 1. Kylie Masseová (Kan.) 58,60 s, 2. Minna Athertonová (Aus.) +0,25 s, 3. Olivia Smoligová (USA) +0,31 100 m prsia: 1. Lilly Kingová (USA) 1:04,93 min, 2. Julia Jefimovová (Rus.) +0,56 s, 3. Martina Carrarová (Tal.) +1,43 1500 m voľný spôsob: 1. Simona Quadarellová (Tal.) 15:40,89 min, 2. Sarah Köhlerová (Nem.) +7,94 s, 3. Ťien-ťia-che Wang (Čína) +10,11





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !