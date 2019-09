Ján Volko má zdravotné problémy, jeho štart na európskom šampionáte je ohrozený

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Záverečná príprava šprintérskeho rekordéra Jána Volka (Naša atletika/ŠCP Bratislava) na halové majstrovstvá Európy v Glasgowe nevyšla úplne podľa predstáv. Po triumfe na domácom šampionáte v bratislavskej hale Elán 16. februára ho znova začal trápiť zadný stehenný sval.

Môže to dopadnúť aj výborne

Bolesť v jeho spodnej časti sa prvý raz objavila už o osem dní skôr po druhej priečke na mítingu IAAF World Indoor Tour v Madride, kde si na 60 m zabehol sezónne maximum 6,58 s. Namiesto plnohodnotného tréningu len improvizoval a liečil sa.

"Ocitli sme sa v situácii, v akej sme ešte doteraz neboli. Naozaj nevieme odhadnúť, čo môžeme v Glasgowe čakať. Môže to dopadnúť výborne, no môže sa stať aj to, že Janko na šesťdesiatku nenastúpi. Preto si nedávame nijaké ciele, ideme postupne, krok za krokom. Máme ešte tri dni do rozbehov, verím, že to napokon predsa len bude dobré," povedala pred odletom na HME Volkova trénerka Naďa Bendová podľa facebooku Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Definitíva padne počas rozcvičky

Na predchádzajúcich HME v Belehrade 2017 si slovenský šprintérsky talent vybojoval na 60 m senzačne striebro. Či ho bude obhajovať, to sa rozhodne až v sobotu, keď sú predpoludním na programe rozbehy na 60 m.

"Definitíva padne počas rozcvičky priamo pred štartom. Možno mi pomôže aj adrenalín a aj opatera fyzioterapeutov," uviedol Volko na stredajšom brífingu pred odchodom.

K aktuálnej situácii Volko dodal: "Cítim sa dobre. Nie je to úplná tragédia, nechcem to zveličovať. Samozrejme, moje ambície vinou zranenia trochu klesli, ale urobím všetko, čo sa dá. Keď sa postavím na štart, dám do toho všetko. Myslím si, že by som to mohol zvládnuť, ale teraz neviem, povedať, čo bude v sobotu."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !