Ján Laco požiada o prepočítanie hlasov v Liptovskom Mikuláši, dramatický volebný súboj s Blcháčom prehral len tesne

„Prehral som už mnohokrát. Keď ste športovec, tak sa to stáva. Nie je možné vyhrať každý zápas. To sa nepodarí nikomu. Sú ale prehry a prehry. Keď prehráte s niekým, kto bol lepší, ako ste vy, treba skloniť hlavu a zagratulovať. Mrzelo by ma ale pri takto tesnom výsledku nepožiadať o prerátanie,“ skonštatoval Laco.