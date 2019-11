Jaguar Land Rover sa pripravuje na rozšírenie produkcie, v Nitre by mal vyrábať ďalší model auta

NITRA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre sa pripravuje na rozšírenie výroby. Momentálne hľadá k súčasným 1 500 zamestnancom ďalších 850. Potrebuje ich pre druhú zmenu, vďaka ktorej chce dosiahnuť ročnú produkciu 150 tisíc automobilov.

Dvojzmenná prevádzka by mala byť realitou do konca roka 2019. V súčasnosti sa v Nitre vyrába výhradne model Land Rover Discovery. Na koniec tohto roka je naplánovaná svetová premiéra nového modelu Land Rover Defender.

Otázka rozšírenia závodu

Novým domovom globálnej výroby Defenderu sa stane práve nitriansky závod, informovala manažérka pre firemné vzťahy Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová. „Nábehová fáza výroby Land Rover Discovery v Nitre prebieha podľa plánu a produkciu neustále zvyšujeme,“ dodala.

Do budúcnosti je otvorená otázka prípadného ďalšieho rozšírenia závodu, s čím by súvisela tretia pracovná zmena. Na tento možný scenár sa automobilka pripravuje zámerom predloženým v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý hovorí o rozšírení logistického priestoru Material Planning and Logistics a vybudovaní novej prevádzky Powertrain na montáž batériových modulov a veľkých batérií. Fáza 2 by umožnila zvýšenie produkcie na 300 tisíc áut ročne.

„Od začiatku sme sa vyjadrovali v zmysle, že urobíme ďalšiu štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude zvažovať možné budúce rozšírenie závodu v Nitre. Ten by následne mohol mať potenciál v priebehu nasledujúceho desaťročia dosiahnuť celkovú kapacitu až do 300 tisíc vozidiel ročne,“ uviedla Remenárová pre agentúru SITA.

Možnosť elektrifikácie vozidiel

Podanie EIA podľa jej slov súvisí so zámerom myslieť na budúcnosť nitrianskeho závodu, ak by sa ho firma rozhodla neskôr rozšíriť. „Akákoľvek štúdia uskutočniteľnosti podlieha dôkladnému podnikateľskému posúdeniu a analýze a v tejto oblasti sme zatiaľ neprijali žiadne konečné rozhodnutie,“ podotkla Remenárová.

V strategických plánoch automobilky sú zahrnuté ultra čisté dieselové a benzínové motory, BEV, PHEV a MHEV. Do roku 2020 bude Jaguar Land Rover ponúkať možnosť elektrifikácie pre všetky nové vozidlá spoločnosti.

Automobilka otvorila svoj závod v Nitre 25. októbra 2018, teda dva roky od poklepania základného kameňa. Investícia dosiahla 1,4 miliardy eur. V roku 2018 predal Jaguar Land Rover v 128 krajinách sveta 592 708 vozidiel. Výrobu sústreďuje v Spojenom kráľovstve a v ďalších závodoch v Číne, Brazílii, Indii, Rakúsku a na Slovensku.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

