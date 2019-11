Jaguar Land Rover otvoril závod v Nitre, Pellegrini ju označil za kľúčovú investíciu pre Slovensko

NITRA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Automobilka Jaguar Land Rover vo štvrtok otvorila svoj závod v Nitre. Jeho ročná produkcia bude 150 000 áut ročne. Investícia dosiahla 1,4 miliardy eur. Výrobu spúšťa po dvoch rokoch od začatia výstavby, základný kameň poklepala 13. septembra 2016.

V súčasnosti už v závode pracuje takmer 1 500 ľudí, z toho 98 percent je zo Slovenska. Ženy sa na celkovom počte pracovníkov podieľajú 30 percentami. Nová prevádzka sa rozkladá na ploche 300 000 metrov štvorcových.

Automobilka bude v Nitre vyrábať model Land Rover Discovery, v horizonte dvoch rokov k nemu pribudne ďalší, ktorý zatiaľ firma nechce konkretizovať.

Začínajú jednou zmenou

Dodávať ich bude na viac ako 170 globálnych trhov, väčšina áut pôjde na vývoz. „Vyše tri štvrtiny áut opustia Nitru po železnici a zvyšok v nákladných automobiloch po cestách,“ uviedol na otvorení závodu prevádzkový riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia Alexander Wortberg.

Prvá britská automobilka na Slovensku začína výrobu jednou zmenou. V novembri sa začne nábor ďalších 850 zamestnancov, ktorých bude firma potrebovať pre druhú zmenu, vďaka ktorej sa podarí dosiahnuť ročnú produkciu 150 000 automobilov.





Dvojzmenná prevádzka bude realitou do konca roka 2019. Cieľový počet zamestnancov automobilky je 2 800. „Tento počet by sme chceli dosiahnuť v priebehu nasledujúcich rokov,“ povedal Wortberg. Model Land Rover Discovery sa zatiaľ vyrába aj vo Veľkej Británii, postupne sa však jeho produkcia presunie len do Nitry.

Atraktívne prostredie pre investorov

Z takmer 1 500 zamestnancov pracuje 350 v administratíve, ostatní vo výrobe. Jedenásť percent zamestnancov bolo predtým nezamestnaných a do Jaguaru prišli vďaka spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Agentúrnych pracovníkov automobilka nezamestnáva.





Firma je schopná rozšíriť svoju produkciu na 300 000 vozidiel ročne. Ďalšie plány na rozšírenie závodu budú závisieť od globálneho automobilového prostredia. „Začali sme už so žiadosťami o povolenia, aby sme v prípade, že sa takéto rozhodnutie prijme, boli pripravení,“ podotkol Wortberg.





Predseda vlády SR Peter Pellegrini vyzdvihol, že ide o kľúčovú investíciu pre celé Slovensko a aj pre rozvoj nitrianskeho regiónu. „Tento veľký globálny hráč svoju zatiaľ najväčšiu investíciu mimo domovskej krajiny umiestnil práve u nás. Je to dôkazom toho, že Slovenská republika má atraktívne prostredie pre investorov,“ vyzdvihol premiér.

Piaty najväčší obchodný partner Slovenska

Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andy Garth poukázal na fakt, že Spojené kráľovstvo je piaty najväčší obchodný partner Slovenska. „Dúfam, že vďaka tejto investícii sa môžeme rýchlo stať číslom štyri,“ povedal.





Jaguar Land Rover bude okrem svojich dodávateľov z Veľkej Británie využívať aj lokálnych dodávateľov. Tí v súčasnosti dodávajú napríklad sedadlá do áut.





„Počet lokálnych komponentov vyrábaných na Slovensku je 22 000. Toto číslo je vysoké a my ho chceme udržať a časom aj zvyšovať. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme prišli na Slovensko, je to, že je tu veľmi dobre vyvinuté celé zázemie pre automobilový priemysel a týka sa to aj dodávateľov,“ zhodnotil Wortberg.





Spolu 7,5 milióna eur investovala automobilka do Tréningovej akadémie, ktorá zabezpečuje 12-týždňový tréningový program pre všetkých zamestnancov vo výrobe. Pred niekoľkými dňami sa vedenie Jaguaru Land Rover dohodlo s odborármi na kolektívnej zmluve.

Chce byť férový zamestnávateľ

Podľa Wortberga boli niekoľkomesačné rokovania konštruktívne a podarilo sa dospieť k férovej dohode, ktorá zahŕňa výrazné zvýšenie platov až do desiatich percent. „Je pre nás dôležité, aby sme boli férovým zamestnávateľom,“ zdôraznil prevádzkový riaditeľ.





Rozhodnutie o brexite podľa Wortberga plány spoločnosti v Nitre nijakým spôsobom nezmenilo. Ako podotkol, rozhodnutie prísť investovať na Slovensko padlo ešte predtým, ako sa rozhodlo o brexite.





„Otvorenie výrobného závodu v Nitre je súčasťou nášho dlhodobého globalizačného plánu. Pre nás je dôležité, aby neprišlo k tvrdému brexitu, pretože to môže spôsobiť veľké náklady našej spoločnosti,“ uviedol Wortberg. Od začiatku roka 2018 predal Jaguar Land Rover v Európe viac ako 94 000 vozidiel. Má takmer 800 predajcov v 42 krajinách.

