Jágrov návrat do súťažného diania sa blíži, chce dotiahnuť Kladno do extraligy

KLADNO 18. septembra (WebNoviny.sk) - Český hokejový útočník Jaromír Jágr čoskoro absolvuje prvý súťažný zápas v aktuálnej sezóne.

Kladno je druhé v Chance liga

Štyridsaťšesťročný veterán sa po zranení vrátil do tréningového procesu Kladna a možno v priebehu tohto týždňa zasiahne do duelov domácej druhej najvyššej súťaže Chance liga, kde jeho tím figuruje na druhom mieste za Porubou.



"Ak sa budem cítiť dobre, je možné, že nastúpim už v stredu proti Jihlave, ale môže to byť až v sobotu na ľade Slavie. Ťažko povedať, ide mi hlavne o to, aby som sa znova nezranil, cítil sa dobre a nebol iba do počtu. To by nám veľmi nepomohlo. Verím, že sa tímu bude naďalej dariť, a tak sa nemám dôvod niekde pchať," cituje Jágrove slová web Hokej.cz.

Pre zranenie pauzuje od 23. augusta

Dvojnásobný majster sveta, olympijský víťaz či držiteľ dvoch prsteňov za zisk Stanleyho pohára pauzuje pre zranenie od 23. augusta, keď si v domácom prípravnom dueli s Litoměřicami poškodil zadný stehenný sval.

"Stalo sa to v poslednej sekunde. Hráč za mnou spadol, podrazil mi jednu nohu a ja som potom preniesol celú váhu na tú druhú. Zároveň som sa otáčal a natrhol som si sval. Bola to náhoda, ale v športe sa to stáva. V priebehu kariéry som mal veľké šťastie, že som nebol často zranený. Teraz sa to trochu otočilo proti mne a je to horšie, pretože v mojom veku trvá rekonvalescencia dlhšie," pokračoval skúsený krídelník, ktorý ešte v minulej sezóne nastupoval v NHL za Calgary Flames.

Jágr sa dlhodobo netají ambíciou dotiahnuť rodné Kladno späť na extraligové klziská, no zároveň priznáva, že by si zahral najvyššiu súťaž aj v drese iného klubu. "Ak je chuť a motivácia, tak sa to stále dá. Nechcem omieľať iba svoj vek, ale je to ťažšie a ťažšie. Najhoršie sú zranenia a potom návraty späť do hry. Ak by som na to mal, rád by som nastúpil na nejaké duely v extralige. Verím, že by to pomohlo aj nášmu mužstvu, pretože by som mal prehľad, akým štýlom sa tam hrá," dodal pre Hokej.cz.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !