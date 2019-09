Jágr strelil v drese Kladna prvý gól v sezóne, potom nepremenil samostatný nájazd

KLADNO 27. februára (WebNoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr si otvoril strelecký účet v aktuálnej sezóne, jeho presilovkový gól však neodvrátil utorňajší nezdar Kladna na domácom ľade s Litoměřicami 4:5 po samostatných nájazdoch v 60. kole tamojšej druhej najvyššej súťaže.

Naposledy skóroval v drese Calgary

Pre 47-ročného útočníka to bol prvý gól od novembra 2017, keď skóroval v drese Calgary v zámorskej NHL.

Jágr nastúpil v predchádzajúcej sezóne na 22 duelov NHL s bilanciou 1+6, ale pre zranenie kolena sa dohodol s kanadským klubom na ukončení spolupráce a vrátil sa do vlasti.

Na gól mu prihrával Plekanec

Za Kladno odohral v tomto ročníku dosiaľ štyri zápasy a nazbieral štyri body (1+3). Do zápasového kolotoča naskočil iba nedávno. Hoci to plánoval od začiatku ročníka, nedovolil mu to zdravotný stav.

Na premiérový gól mu prihral iný niekdajší dlhoročný hráč NHL Tomáš Plekanec. Majiteľ klubu a legenda českého hokeja Jágr dostal príležitosť aj v samostatných nájazdoch, ale svoj pokus nepremenil.





