J&T REAL ESTATE sprístupnila širokej verejnosti 3D model budúcej dopravnej infraštruktúry Bratislavy

BRATISLAVA 21. septembra 2018 (WBN/PR) - Spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) sprístupnila pre širokú verejnosť 3D model dopravnej infraštruktúry Bratislavy, ktorý prezentuje existujúcu sieť električkovej, železničnej a cestnej infraštruktúry v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa a Podunajské Biskupice, so zameraním na koľajovú dopravu. Model, ktorý bude umiestnený až do konca septembra vo foyeri Primaciálneho paláca, predstavuje riešenie, ako by mohla vyzerať sieť nosného dopravného systému Bratislavy – električky – už v rokoch 2022 až 2025. Tento krok nadväzuje na nedávnu prezentáciu zámeru JTRE vybudovať novú električkovú trať po trase Šafárikovo námestie cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova. JTRE zároveň predložila Magistrátu hl. mesta Bratislavy podrobné závery porovnávacej štúdie alternatívnych električkových trás spracované na základe odporúčania odborných útvarov mesta..

Animovaný 3D model zobrazuje približne 60 kilometrov štvorcových mesta Bratislava v mierke 1:6 000. Rozmer modelu je 1,3m x 2,1m a na detailnej animácií zobrazuje informácie o plánovanej električkovej trati v rozlíšení 4K, doplnené o priestorový hologram budov a topografie mesta.

Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Nová električková trať, ktorú JTRE navrhuje viesť trasou zo Šafárikovho námestia cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova, prepojí najkratšou trasou dve najväčšie mestské časti – Petržalku a Ružinov. Zároveň, v súčinnosti s už existujúcimi traťami, vznikne centrálny električkový okruh, ktorý Bratislave doteraz chýbal. Okruh vytvorí aj ideálne podmienky pre vznik novej vrakunsko-biskupickej radiály, ktorá zabezpečí obsluhu záchytných parkovísk (P+R) pod Prístavným mostom a celého územia až po terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) vo Vrakuni.

JTRE vyjadrila svoj verejný záväzok významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto v marci 2017. Od toho času bol projekt prezentovaný aj primátorovi a hlavnej architektke hl. mesta Bratislava, na oddelení dopravného inžinierstva a sekcii územného plánovania na Magistráte hl. mesta, v Dopravnom podniku mesta Bratislavy, OZ Lepšia doprava a prešiel aj verejným prerokovaním v MČ Ružinov. Verejnosti bol predstavený na tlačovej konferencii v septembri 2017. V uplynulých mesiacoch JTRE na základe požiadavky vedenia mesta nechala spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu technických podmienok jej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska segregovaného vedenia a prevádzkových nákladov.

