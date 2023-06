Izrael sa počas víkendu znova uzavrie, dôvodom je prudký nárast prípadov koronavírusu

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Po prudkom náraste počtu prípadov nového koronavírusu v Izraeli zaviedla tamojšia vláda v piatok opäť sériu rozsiahlych obmedzení.

Netanjahuova vláda čelila v posledných dňoch intenzívnej kritike a protestom v súvislosti s jej prístupom k pandémii a tiež z dôvodu ekonomického výpadku súvisiaceho s predchádzajúcimi reštriktívnymi opatreniami.

Medzi najnovšie epidemiologické opatrenia patrí víkendové zatvorenie väčšiny obchodov a limitovanie reštauračného stravovania len na osobné odbery.

Otvorené nebudú ani posilňovne, nákupné centrá, kaderníctva, salóny krásy, pláže či turistické atrakcie. V uzavretých verejných priestoroch sa bude môcť zhromaždiť naraz maximálne desať ľudí, vonku sa ich na jednom mieste nesmie stretnúť viac než dvadsať.

Izraelu sa po zavedení dvojmesačných obmedzujúcich opatrení podarilo do konca mája dostať ochorenie viac-menej pod kontrolu. Prípadov nákazy však v posledných týždňoch po opätovnom uvoľnení obmedzení výrazne pribudlo. Len vo štvrtok hlásili miestne úrady 1900 nových nakazených. Celkovo Izrael zaznamenal vyše 45-tisíc infikovaných a najmenej 384 úmrtí.

Viac k téme: COVID-19, izraelský premiér, Koronavírus

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz